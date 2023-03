Bad Bunny hizo cantar en español a James Corden en su popular “Carpool Karaoke” del programa “The Late Late Show”. “Dákiti”, “Tití me preguntó” y “I like it”, fueron algunos de los éxitos que el reguetonero y el presentador entonaron mientras el británico le preguntaba sobre algunos aspectos de su vida.

Bad Bunny y James Corden en el “Carpool Karaoke” de “The Late Late Show” .

“¿Cómo es que decides llamarte Bud Bunny?”, le pregunta Corden al puertorriqueño al inicio de la entrevista, a lo que este responde que “el primer concepto del artista que quería ser era del tipo que no revelaba su identidad... No quería ser tan famoso, solo seguir la corriente”.





En otro momento de la charla, Bad Bunny revela cómo se sintió minutos previos a abrir la gala de los premios Grammy celebrados en febrero pasado. “Estaba muy nervioso, muy ansioso”. El reguetonero explicaba que pese al poco tiempo que pasó entre el ensayo (9:00 am) y la inauguración de la gala, trató de tomarlo con calma. “Creo que aprendí una gran lección”, señaló.

Ya para el final de la charla, Benito, nombre real de Bad Bunny, le reveló al conductor lo mucho que le gusta lucha libre y sobre su experiencia al subir al ring en la WWE “creo que fue el mejor día de mi vida”, aseguró.

Segundos más tarde, Bud Bunny y Corden se subieron a la lona para aprender algunas técnicas de lucha en manos del luchador Rey Mysterio.

“Hay movimientos llamados embragues de camuflaje, embragues de camello”, le explica Bad Bunny a Corden mientras este, en medio del sufrimiento que aparenta no sentir, trata de aprender lo que le enseñan.

“Después dicen que porqué dejo el programa”, dijo Corden tirado en el suelo.

En abril pasado, James Corden reveló que después de 8 años dejará de conducir “The Late Late Show” para dedicarse a otros proyectos. Nunca vi [el programa] como mi destino final. Dentro de un año será un buen momento para pasar página y ver qué más podría haber por ahí”, explicó a la televisión pública BBC tras el anuncio.

¿Dónde ver en streaming el “Carpool Karaoke”?

En Latinoamérica y Europa, puedes ver el Carpool Karaoke y pequeños clips de en este LINK.

Si estás en Estados Unidos, lo puedes sintonizar, además, desde la misma web del programa “The Late Late Show” en este LINK.

