"Queenmaker” - Netflix

Disponible desde el 14 de abril

La nueva serie coreana sigue a la exitosa empresaria Hwang Do He (Kim Hee-ae) y a la abogada Oh Seung Sook (Moon So-ri), quien trabaja como líder en diferentes sindicatos de trabajadores. Pero sus caminos se unen cuando Do He pretende lanzar a la alcaldía de Seúl a Seung Sook; y no se detendrá hasta conseguirlo, aunque el camino no será sencillo.