Milena Warthon ganó la Gaviota de Plata en la competencia folclórica del Festival Viña del Mar 2023 con su tema “Warmisitay”. La peruana obtuvo por parte del jurado 6.4 puntos, lo que le permitió obtener el primer lugar del certamen y dejó en el camino a Chile en el segundo lugar con 6.0 puntos y a México en el tercero con 5.7.

El último miércoles, la peruana ofreció su segunda presentación y obtuvo 6.4 puntos, lo que le permitió pasar a la final del concurso.

En promedio, sumando el voto del jurado (sin considerar los votos incógnitos) y el voto del público, la segunda presentación de Milena Warthon en Viña del Mar 2023 recibió un puntaje de 6.0 puntos y se ubicó en el tercer lugar debajo de México y Chile.

Este viernes 24 de febrero, fecha en que se clausura el festival chileno, Milena volverá a subir al escenario, ya como ganadora de la competencia folclórica .

Sobre su segunda participación en Viña del Mar, Milena Warthon dijo en entrevista con Saltar Intro que le sorprendió el puntaje recibido esta vez. Asimismo, habló sobre cómo afrontó este nuevo encuentro con el Monstruo de la Quinta Vergara.

“Creo que esta vez ya he estado mucho más segura. Creo que ya tenía la cancha. También, como podría haber sido mi última presentación, simplemente decidí imaginarme que estaba en un concierto mío y ser un poco más “loquis”. O sea, creo que el anterior también lo hice muy bien, solo que estaba un poco más asustada y traté de hacerlo muy perfecto, pero creo que en la imperfección también está lo chévere, así que me solté y aproveché el outfit de rockera para hacer un poco más “crazy”. Muy chévere. La Quinta Vergara a mí me ha recibido la mejor manera, igual que la primera vez, aún mejor creo. O sea, había carteles de “Milena, te amo”, que es algo súper bonito y esperemos que hoy nos vaya aún mejor”.

¿Cuántos puntos le puso cada jurado?

Jurado Puntos Gonzalo Valenzuela 7 Polimá Westcoast 6 Eduardo Fuentes Incógnito Nicki Nicole 6 José Luis Repenning Incógnito Emilia Incógnito Daniel Fuenzalida 7 Juanita Parra 6

¿Cómo quedó la tabla después del segundo show de Milena Warthon?

Tras la segunda ronda en la competencia folclórica, la cantautora nacional Milena Warthon se ubicó en el 3er LUGAR y logró quedar entre las finalistas.

Puesto Artista País Puntaje Primero Laia Chile 6,3 puntos Segundo Frank Di México 6,2 puntos Tercero Milena Warthon Perú 6,0 puntos Cuarto Camilú Argentina 5,8 puntos Quinto Los Rabanes Panamá 5,5 puntos Sexto Bazurto All Stars Colombia 5,4 puntos

¿Dónde ver a Milena en la final de la competencia?

El show de la Quinta Vergara puede ser visto a través del servicio de streaming Star+ durante los seis días que dura el prestigioso festival de música. Cabe destacar que, para acceder al contenido, deber ser suscriptor del servicio.

El costo del plan básico para acceder a Star+ tiene un valor de 44.90 soles al mes y tienes acceso a estrenos de películas, series y eventos deportivos de ESPN.

Afiche de Milena Warthon en Viña del Mar 2023





Revive a continuación el triunfo de Milena Warthon en Viña del Mar:

