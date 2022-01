Conforme a los criterios de Saber más

Todo se basa en un podcast. La serie de Apple TV+ “WeCrashed” narra el auge y la caída de la multinacional WeWork, una historia que nace a partir del exitoso audioprograma de la plataforma Wondery “WeCrashed: The Rise and Fall of WeWork’'. Esta vez, Anne Hathaway y Jared Leto serán los rostros de los dueños del negocio original, Adam y Rebekah Neumann.

Apple TV+ estrenó el trailer de la serie, que estará disponible en la plataforma desde el 18 de marzo. Vemos a Leto con un semblante diferente frente a la cámara y cuando está junto a Hathaway, su esposa en la ficción. Los ganadores del Premio Oscar y SAG protagonizan no sólo una historia de emprendimiento, dinero y con olor a Sillicon Valley, sino también un romance profundo.

La serie sobre WeWork se inspira en la vida de los dueños de la empresa, que se hicieron multimillonarios en poco tiempo y cayeron al abismo financiero en un mes. El negocio pasó de ser un único espacio de coworking a una marca global con un valor de $ 47 mil millones en menos de una década. Luego, en menos de un año, su valor se desplomó, cuando intentaron en 2019 estar en la bolsa de valores.

En el reparto de la serie, también aparecen los actores estadounidenses Kyle Marvin y America Ferrera (”Ugly Betty”) y el actor y director británico O.T. Fagbenle (”Black Widow” y “The Five”).

Es un drama de alto nivel y cuenta con los co-showrunner John Requa y Glenn Ficarra (“This is Us,” “Crazy Stupid Love”). Además de los guionistas Eisenberg (“Little America,” “Good Boys”) y Crevello (“The Long Dark”), los actores principales de “WeCrashed” también participan en la producción ejecutiva junto a John Requa y Glenn Ficarra, Charlie Gogolak y Natalie Sandy. Leto participa a través de su productora Paradox.

SIGUE A SALTAR INTRO EN INSTAGRAM

VIDEO SUGERIDO

Un análisis sobre cinco aspectos que han cambiado en los dramas coreanos o k-dramas a lo largo de los últimos 20 años.

TE PUEDE INTERESAR