Imagínate que hay una fiesta en tu intestino, pero en lugar de música y luces de neón, hay billones de microorganismos bailando al ritmo de la fermentación. Eso es exactamente lo que sucede cuando consumes alimentos fermentados, una práctica ancestral que ha acompañado a la humanidad durante siglos y que hoy, gracias a la ciencia, entendemos mejor que nunca. No solo sirven para conservar los alimentos por más tiempo, sino que además se transforman en un potente aliado para tu salud digestiva.

Recientemente, tuve la oportunidad de sumergirme en el mundo de la fermentación en el corazón de nuestro Tarapoto, donde aprendí de primera mano cómo estos alimentos representan un legado cultural. Reconfirmé algo que ya sabía: son una herramienta clave para nutrir nuestra microbiota intestinal. Más allá del sabor y la conservación, los fermentados son una fuente viva de microorganismos beneficiosos que pueden marcar una gran diferencia en nuestra salud digestiva. Así que sí, esa kombucha hipster que ves por ahí tiene un propósito más grande que adornar tu feed de Instagram.

El kimchi es un plato tradicional coreano de verduras fermentadas, muy nutritivo y saludable, rico en fibra y bacterias vivas. La fermentación del kimchi produce sabores ácidos, picantes y agrios. (Foto: iStock) / Nungning20

DE LA TRADICIÓN A LA CIENCIA

Desde el chucrut alemán hasta la chicha de jora de nuestros Andes, la fermentación ha sido el truco secreto de la humanidad para conservar alimentos cuando no había refrigeradoras. Lo que no se sabía en ese entonces era que esta transformación va más allá: durante el proceso de fermentación, las bacterias y levaduras convierten los azúcares y almidones de los alimentos en compuestos como el ácido láctico, lo que no solo mejora su digestibilidad, sino que también crea un ambiente ideal para el crecimiento de microorganismos benéficos. ¡Y eso es exactamente lo que quiere tu microbiota!

La microbiota intestinal es como un zoológico microscópico lleno de bacterias buenas y malas. ¿Quieres que las buenas dominen? Fácil: aliméntalas con fermentados, no con ultraprocesados! Ese ecosistema de billones de bacterias que habita en nuestro intestino, juega un rol clave en la digestión, la inmunidad y hasta en nuestro estado de ánimo, y si, quieren ser alimentadas. Los fermentados como el chucrut, el tempeh,el kimchi, el kéfir o el cacao fermentado, aportan microorganismos naturales a nuestro sistema digestivo, fortaleciendo nuestra microbiota y mejorando la absorción de nutrientes.

Preparar kombucha en casa es más que una moda: el consumo de esta bebida fermentada a base de té, azúcar, levaduras y bacterias se ha difundido por todo el mundo. (Foto: iStock) / alvarez

Por esto te recomiendo incluir alimentos fermentados en tu dieta, ya sea que los compres o que los produzcas (creéme que es mucho más sencillo de lo que parece). Puedes empezar poco a poco con pequeños cambios: un yogur natural sin azúcar en vez del que tiene más edulcorantes que bacterias, un poco de chucrut en tu almuerzo o una kombucha real (sin toneladas de azúcar disfrazada de salud). Lo importante es priorizar fermentados vivos y naturales, sin pasteurizar, ya que el calor destruye los microorganismos beneficiosos. Aquí te dejo algunas marcas peruanas donde podrás encontrar de todo un poco: Cuatro Bacterias, Tayta Fermentos, Simbiose, Hiri, Sativa Brew Perú y Misha Rastrera.

La fermentación no es solo una moda de ‘hippies’; es la combinación perfecta entre tradición y ciencia. Así que la próxima vez que alguien te mire raro por beber kéfir, diles que estás alimentando tu ejército bacteriano y mejorando tu salud desde adentro. ¡Quién sabe, quizás hasta los convences de unirse a la fiesta! //