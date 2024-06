Además…

Para todos los gustos

Hoy se come rico

Una de las opciones que más sale en los locales de Intro es la opción de menú del día. Por S/29,90 (de 12 m. a 4 p.m.) se puede escoger entre tres alternativas de entradas y seis de segundos, con un refresco de fruta. Nos encontramos con platos como causa de pollo, asado con puré, seco de carne con frejoles, pollo al horno con ensalada rusa o solterito de quinua. A elección del comensal.

Siempre listos

Los dos locales de Intro se ubican en Miraflores. El primero, está en la cuadra 8 de Larco, abre de 8 a.m. a 1 a.m. (viernes y sábados hasta las 3 a.m.). El segundo, que les mostramos hoy, atiende de 2 a.m. a 12 a.m. (viernes y sábados hasta la 1 a.m.)