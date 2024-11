“Yo no me enamoré de la moda vistiendo muñecas ni viendo revistas”, recuerda. “Yo me conecté con ella a través del arte de mi abuelo, hacendado ganadero y zapatero, que confeccionaba apasionadamente sombreros, calzado y demás piezas de la caballeriza. Yo quería hacer lo que hacía él”, agrega la creativa.

Casi dos décadas después de estos primeros pasos, Mauricio, se ha coronado ganadora del concurso Jóvenes Creadores al Mundo, de Promperú, en una edición que contó con un jurado calificador inigualable, integrado por representantes de las firmas Loewe (Francia), Balmain (Francia), Prada (Italia) y Ferragamo (Italia).

Este año, el lema del concurso fue Origen, que buscó fomentar nuestro legado milenario como fuente de inspiración. En esa línea, Mauricio se sumergió en la historia detrás del Qoyllur Riti. (Foto: Allen Quintana) / NUCLEO-FOTOGRAFIA > ALLEN QUINTANA

“La premisa de este año era la palabra ‘origen’. Por ello, me sumergí en la investigación para mi colección, hasta que elegí enfocarme en la festividad del Qoyllur Riti y en los ‘pablitos’”, precisa.





Próximas conquistas Tras su triunfo en la decimoséptima edición del concurso, Mauricio está enfocada en consolidar su propia marca: Pazco, una fusión entre las palabras Pasco (de donde son oriundos sus abuelos), paz y ‘cotton’. Además, en unos meses realizará prácticas en Loewe para potenciar su talento, oferta que recibió durante la jornada del Perú Moda Deco.

Para ella, el Ande peruano y sus tradiciones son una herencia que sin duda debe ponerse en vitrina, y qué mejor que a través de la moda. Por supuesto, la investigación que antecede a la creación de una colección es un no negociable, por lo que la diseñadora se declara no solo creativa, sino también una ávida lectora y curiosa por naturaleza.

Los accesorios también fueron fabricados en fibras naturales, respetando la gama de color del resto de la colección. (Foto: Allen Quintana) / NUCLEO-FOTOGRAFIA > ALLEN QUINTANA

“Así, en un par de meses, nos pusimos en marcha con la materialización de la colección. Fueron cuatro looks con piezas trabajadas artesanalmente en alpaca y algodón, empleando solo los colores rojo, negro y blanco”, explica. Además, la joven comenta que confeccionó cada prenda solo con la ayuda de su hermana, en alrededor de dos meses y medio.

Bautizado como Hijos del Viento, el proyecto de Mauricio es el reflejo perfecto de que un legado milenario como el Qoyllur Riti es también cultura viva en pleno siglo XXI. //