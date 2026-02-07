Respirar también te nutre: el aire que entra cambia cómo digieres, comes y te sientes

Respiras unas 20 mil veces al día. Sin darte cuenta. Sin programarlo. Sin un app o reloj que lo esté trackeando. Y, sin embargo, casi nunca nos detenemos a pensar que la forma en que respiramos puede estar influyendo tanto en nuestra digestión, nuestros antojos, nuestra energía y hasta nuestra forma de sentir y transitar por la vida. Porque solemos pensar que la salud se juega solo en elecciones alimentarias, suplementos o entrenamientos. Pero el cuerpo es más sutil que eso. Mucho más inteligente. Y uno de sus grandes lenguajes es la respiración.

Cuando vivimos apurados, estresados, respondiendo mensajes, corriendo de una cosa a otra, nuestro patrón respiratorio cambia. Respiramos corto, rápido, muchas veces por la boca y hacia el pecho. Ese pequeño gesto le manda un mensaje muy claro al sistema nervioso: “estamos en peligro”. Aunque no haya un león persiguiéndonos, el cuerpo no distingue. Solo interpreta. Y cuando el cuerpo cree que está en peligro, prioriza sobrevivir, no digerir.

Una señal clara de la dificultad respiratoria se da por las noches: dormimos con la boca abierta, aumenta la inflamación y nos despertamos cansados. / Nataliya Korchmar

Ahí empieza una cadena silenciosa: disminuye la producción de ácido gástrico y enzimas digestivas, el movimiento intestinal se vuelve más lento, la absorción de nutrientes se vuelve menos eficiente. Resultado: hinchazón, pesadez, gases, estreñimiento, reflujo. No necesariamente porque la comida sea “mala”, sino porque tu cuerpo no está en el modo adecuado para procesarla. Y aquí te dejo una verdad incómoda: comer en calma no es un trend de moda, es una necesidad biológica.

Esta misma activación constante del estrés eleva el cortisol, una hormona que, cuando se mantiene alta por mucho tiempo, altera la forma en que manejamos la glucosa, aumenta los antojos por azúcar, interfiere con la saciedad y nos deja con esa sensación de “siempre quiero algo más”. Y entonces creemos que el problema es la falta de fuerza de voluntad, cuando muchas veces el problema es que vivimos respirando como si estuviéramos siendo perseguidos.

Incluso detalles que parecen pequeños, como respirar por la boca, especialmente de noche, tienen impacto. Dormimos peor, nos despertamos más cansados, aumenta la inflamación y la boca se reseca, afectando la microbiota oral y la salud dental. Si, todo se conecta.

Hinchazón, pesadez, gases, estreñimiento, reflujo: síntomas de que nuestra mala respiración está afectando al organismo. / milorad kravic

La buena noticia es que así como aprendimos a respirar mal, podemos reaprender a respirar mejor. Respirar por la nariz, lento y profundo, activando el abdomen, le comunica al cuerpo que está a salvo. Y cuando el cuerpo se siente a salvo, digiere mejor, regula mejor la glucosa, maneja mejor el hambre y se recupera mejor. Algo tan simple como tomarte dos minutos antes de comer para inhalar por la nariz y exhalar más lento de lo que inhalas puede cambiar completamente cómo te cae ese plato.

No es misticismo, ni cosas de hippies. Es fisiología.

Por eso hoy quiero dejarte una idea que puede parecer sencilla, pero es profundamente poderosa: tu salud no depende solo de lo que comes, sino del estado en el que comes. Del estado en el que vives. Del ritmo que sostienes. Puedes tener la mejor dieta del mundo, pero si tu sistema nervioso está siempre en modo alarma, tu cuerpo va a funcionar en modo supervivencia. Respirar mejor es volver a lo básico - a ver, lo hacemos todos los días - y toca reaprender a hacerlo. Lo mejor de todo, es gratis y está disponible todo el tiempo. //