00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Descubre cómo se prepara nuestro plato bandera en distintas provincias del Perú. Hacemos un repaso por costa, sierra y Amazonía para descubrir apetitosas versiones con pescados frescos, ají charapita o tarwi, entre otras.
Descubre cómo se prepara nuestro plato bandera en distintas provincias del Perú. Hacemos un repaso por costa, sierra y Amazonía para descubrir apetitosas versiones con pescados frescos, ají charapita o tarwi, entre otras.
/ Almacén Cevichería // Diego Moreno // El Tarwi
Por Pierina Denegri Davies

En plena avenida La Mar, una de las calles gastronómicas más reconocidas de Lima, el restaurante Awa ofrece una interpretación singular del plato bandera peruano. Su cebiche combina pesca del día con una leche de tigre elaborada con ají charapita y masato (un fermento amazónico de yuca), además de perlas de tapioca, palmitos encurtidos, puré de plátano maduro asado, toques de sachaculantro y se acompaña con plátano bellaco. Los ingredientes remiten a la Amazonía, pero el resultado sigue siendo inconfundible: un cebiche.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.