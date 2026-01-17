Por Marissa Chiappe

Abrir un restaurante italiano en Lima es un acto más radical de lo que parece. Solo en San Isidro hay más de once. Y en una escena obsesionada con la novedad constante, Vanessa Siragusa decide volver a Italia sin ironía, sin giros discursivos, sin fusiones y sin pedir permiso para hacerse rápidamente de un espacio que la estaba esperando desde que cerró las puertas de Dánica, su primer restaurante, en el mismo distrito. Esta vez, lo hace acompañada por el chef Tito Salini y un equipo que la sostiene.

La Grotta, la novedad de no inventar nada
Gastronomía

La Grotta, la novedad de no inventar nada

La Estampida, el restaurante en La Libertad que puso al Perú en el mapa internacional de las carnes
Gastronomía

La Estampida, el restaurante en La Libertad que puso al Perú en el mapa internacional de las carnes

Carpe Diem, un restaurante en Cusco de corazón italiano en el que se respira amor
Gastronomía

Carpe Diem, un restaurante en Cusco de corazón italiano en el que se respira amor

Nuna Raymi: el refugio culinario en Cusco donde la papa nativa es la verdadera protagonista de la mesa
Gastronomía

Nuna Raymi: el refugio culinario en Cusco donde la papa nativa es la verdadera protagonista de la mesa