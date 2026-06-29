Los Premios Somos celebran este 2026 su cuarta edición y lo hacen con categorías renovadas. Entre ellas la categoría que reconoce las ofertas de los restaurantes que forman parte del club de suscriptores de “El Comercio”.

Siendo parte del club de suscriptores del diario (conoce más información aquí), puedes acceder a descuentos en restaurantes premiados, pero también a ofertas en entradas a conciertos, obras de teatro, actividades de turismo y educación.

¿Qué son los Premios Somos?

Los Premios Somos son los galardones gastronómicos de la revista “Somos” del diario “El Comercio”. Se entregan desde el año 2023 como una manera de manera de reconocer al rubro culinario en todas sus dimensiones.

Se diferencian de otros premios por ser determinados por el voto popular. Es el público el que nos ayuda a armar una lista de ganadores con sus votos, fiel reflejo de lo que los comensales buscan y quieren probar.

Nominados en la categoría

Estos son los nominados en la categoría Mejor restaurante del club de suscriptores de “El Comercio” de los Premios Somos 2026:

Al Asador

Baco y Vaca

Don Rosalino

Edo Sushi Bar

El Bolivariano

Embarcadero 41

José Antonio

La Baguette

La Cuadra de Salvador

Lala Restaurante

Mó Café

Restaurante Royal

Santo Pez

Segundo Muelle

Yunta

¿Cómo y dónde votar?

Los ganadores de 37 categorías de los Premios Somos serán determinadas por el voto popular. Podrás elegir a tus favoritos ingresando a este enlace. Las votaciones estarán abiertas desde el miércoles 27 de mayo del 2026.

¿Cómo se eligen a los nominados a los Premios Somos?

Los nominados son seleccionados por un panel de periodistas y expertos, y se recopilan datos de artículos publicados en El Comercio durante el año transcurrido.