Con el club de "El Comercio" puedes acceder a descuentos en destacados espacios gastronómicos.
Con el club de "El Comercio" puedes acceder a descuentos en destacados espacios gastronómicos.
Por Redacción EC

Los Premios Somos celebran este 2026 su cuarta edición y lo hacen con categorías renovadas. Entre ellas la categoría que reconoce las ofertas de los restaurantes que forman parte del club de suscriptores de “El Comercio”.

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