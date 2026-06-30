Conoce a los creadores de contenido nominados a los Premios Somos 2026. (Fotos: GEC y Archivo)
Conoce a los creadores de contenido nominados a los Premios Somos 2026. (Fotos: GEC y Archivo)
Por Redacción EC

La forma en la que consumimos y aprendemos de gastronomía ha cambiado radicalmente en los últimos años, trasladando las técnicas y secretos de las escuelas de cocina directo a las pantallas de nuestros teléfonos. Hoy en día, la oferta de creadores de contenido dedicados a las recetas en el Perú es más amplia que nunca. Desde jóvenes aficionados hasta chefs experimentados, estos creadores han democratizado los fogones, enseñándonos a preparar todo tipo de platos.

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