La forma en la que consumimos y aprendemos de gastronomía ha cambiado radicalmente en los últimos años, trasladando las técnicas y secretos de las escuelas de cocina directo a las pantallas de nuestros teléfonos. Hoy en día, la oferta de creadores de contenido dedicados a las recetas en el Perú es más amplia que nunca. Desde jóvenes aficionados hasta chefs experimentados, estos creadores han democratizado los fogones, enseñándonos a preparar todo tipo de platos.

Su impacto va mucho más allá de un simple ‘me gusta’ y por eso en los Premios Somos los reconocemos. Conoce a los nominados y vota ya por tu favorito.

¿Qué son los Premios Somos?

Los Premios Somos son los galardones gastronómicos de la revista “Somos” del diario “El Comercio”. Se entregan desde el año 2023 como una manera de manera de reconocer al rubro culinario en todas sus dimensiones.

Se diferencian de otros premios por ser determinados por el voto popular. Es el público el que nos ayuda a armar una lista de ganadores con sus votos, fiel reflejo de lo que los comensales buscan y quieren probar.

Nominados en la categoría

Estos son los nominados en la categoría Mejor creador de contenido gastronómico (recetas) de los Premios Somos 2026:

Abel Cancho (@abelcaa)

Alexander Quesquén, Elías Valdez y Alfredo Mora (@acomer.pe)

Juan Víctor Sicha Quispe (@juansichaquispe)

Julio César Ayca (@explorandosaborespe)

Khabir Tello (@khabir.tello)

Miguel Lozano y Francisco “Pancho” Flores (@wariqueando)

Pierre Suqueyama (@pisu.cocina)

Rocío Oyanguren (@yomadrero)

Rodrigo Fernandini (@rodrigofernandini)

Waldir Maqque (@waldir.maqque)

¿Cómo y dónde votar?

Los ganadores de 37 categorías de los Premios Somos serán determinadas por el voto popular. Podrás elegir a tus favoritos ingresando a este enlace. Las votaciones estarán abiertas desde el miércoles 27 de mayo del 2026.

¿Cómo se eligen a los nominados a los Premios Somos?

Los nominados son seleccionados por un panel de periodistas y expertos, y se recopilan datos de artículos publicados en El Comercio durante el año transcurrido.