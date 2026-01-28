Tecnología y sostenibilidad: BYD impulsa su crecimiento con showroom en el Boulevard de Asia

BYD, referente global en vehículos de nuevas energías, inauguró el viernes 23 de enero su showroom experiencial en el Boulevard de Asia, un espacio pensado para que el público viva de primera mano la movilidad eléctrica e híbrida enchufable. Con la presencia de fanáticos del automovilismo, un amplio grupo de influencers y los principales medios de prensa del país, la marca dio a conocer su portafolio completo, realizó pruebas de manejo y destacó la importancia de su presencia en este cotizado balneario.

La elección de Asia responde a una estrategia clara de acercamiento a nuevos públicos en un entorno familiar y de alto tránsito durante el verano, ideal para poner en vitrina su propuesta sostenible y la tecnología de vanguardia que la ha llevado a convertirse en el líder mundial en electromovilidad. Más que un punto informativo, el stand permite entrar en contacto con el mundo BYD, explorar la gama de vehículos de la marca, entender la forma en que están revolucionando las nuevas energías y disfrutar toda la tecnología y el comfort de sus distintos modelos. Gracias a sus asesores especializados, los clientes pueden también acceder a soluciones en financiamiento acorde a sus necesidades.

El espacio de BYD en el Boulevard de Asia presenta todo el portafolio de la marca e incluye asesoría especializada y pruebas de manejo para el público.



Doce meses después de inaugurar su primera tienda en el país, BYD vende hoy uno de cada tres vehículos de nuevas energías en el Perú, consolidándose como un actor clave en un mercado que viene creciendo aceleradamente. “BYD es un fenómeno en el mundo y en el Perú va a pasar exactamente lo mismo. En este primer año las ventas se han consolidado y vamos a seguir creciendo en 2026, no solo en volumen sino también en red”, explica Juan Felipe Salgado, gerente general de Motorysa Perú, representante oficial de la marca.

El portafolio de BYD en el país incluye cinco modelos 100% eléctricos y tres superhíbridos enchufables, con una oferta que abarca desde crossovers urbanos hasta SUV de tres filas y una pick up híbrida enchufable.

Baterías seguras, tecnología propia y confort superior

El liderazgo de BYD a nivel mundial se sustenta en una fuerte apuesta por la innovación. La compañía cuenta con más de 120 mil ingenieros y postula en promedio más de 40 patentes diarias, lo que les ha permitido desarrollar tecnologías clave como las baterías Blade.

BYD ofrece 8 años de garantía para sus baterías y 5 años para sus vehículos, respaldando su propuesta tecnológica y de calidad.



Estas baterías, más delgadas y altamente seguras, no solo evitan incendios en caso de accidentes, sino que permiten un diseño interior más amplio y confortable. Sumado al cuidado de la ergonomía y al equipamiento tecnológico, la experiencia a bordo de un BYD destaca por su calidad percibida, eficiencia y confort, incluso en trayectos largos o viajes fuera de la ciudad.

Las ventajas de estas baterías se evidencian también en la gran autonomía que generan, alcanzando cifras top en la rama de híbridos. “Nosotros los denominamos ‘superhíbridos’, por su amplio rango de autonomía mixta. El Song Plus DM-i, por ejemplo, puede llegar hasta 1,105 Km de autonomía en mixta”, destaca Salgado.

Respaldo total y enfoque en la postventa

Con garantías de 8 años para las baterías y 5 años para los vehículos, BYD continúa fortaleciendo la confianza del consumidor peruano y dinamizando el mercado de vehículos de nuevas energías. Su presencia en el Boulevard de Asia durante la temporada de verano marca un nuevo hito en su estrategia de crecimiento y posicionamiento, acercando al público la revolucionaria tecnología que la ha llevado a marcar el rumbo de la electromovilidad en el mundo.

Reportaje publicitario