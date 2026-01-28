Guía de playas 2025: 6 opciones para disfrutar del sol este verano en el sur chico

Lo sabemos, este verano es bastante intenso. Para muchos, no hay nada mejor que aplacar el calor y compartir con seres queridos en la playa, un espacio ampliamente aprovechado en la temporada. Si salimos de Lima Metropolitana, las opciones aumentan y el sur chico es uno de los destinos más concurridos. Por eso, presentamos un listado con playas ideales (y saludables) para visitar en este 2026.

Es importante aclarar que, si bien existen muchas playas más de las que presentamos en este listado, decidimos basar las recomendaciones en las playas saludables que presenta el MINSA.

Punta Negra

Un poco más al sur, Punta Negra conserva ese espíritu de balneario tradicional limeño, con casas frente al mar y una playa amplia donde se puede caminar largo rato por la orilla. El paisaje es abierto, con el océano extendiéndose sin grandes interrupciones, ideal para desconectar del ritmo de la ciudad.

El día aquí se presta para alternar entre baño en el mar, descanso en la arena y almuerzo marino en los restaurantes del distrito, muchos de estilo familiar y con platos generosos para compartir. También es buena opción para pasar el fin de semana completo, ya que hay alquiler de casas y algunos hospedajes sencillos que permiten quedarse a disfrutar del balneario con más calma.

Playas Punta Negra. Foto: Andina

Punta Hermosa

El Silencio

Es de esas playas que hacen honor a su nombre: ambiente más calmado, casas de veraneo alrededor y un mar que suele sentirse más ordenado que en otras zonas del sur. La franja de arena es amplia y permite instalarse con comodidad, así que es ideal para plan de relajo, leer, tomar sol y meterse al agua sin tanta multitud alrededor.

Después del chapuzón, el movimiento está a pocos minutos en el centro de Punta Hermosa, donde hay cevicherías, sangucherías y cafés informales perfectos para un almuerzo sin protocolo. También es buena base si alguien del grupo quiere surfear en playas cercanas y prefieres quedarte en modo descanso.

Caballeros

Caballeros tiene fama entre surfistas por su oleaje constante, pero no es solo territorio de tablas: en la orilla también se instalan familias y grupos de amigos que buscan pasar el día entre sombrillas, piqueos y caminatas por la arena. Es una playa con movimiento, energía y ese aire clásico de balneario surfero del sur.

El plan aquí combina mar y vida social: mirar a los tablistas, meterse al agua cuando el mar lo permite y luego salir a comer a los restaurantes del distrito, donde abundan pescados, mariscos y propuestas casuales para compartir. Para quienes se quedan más de un día, Punta Hermosa ofrece desde hospedajes sencillos hasta casas de playa en alquiler.

La Playa Caballeros es una de las preferidas por los amantes del surf, ya que aquí se forman las mejores olas, conocidas como “Pico alto” que llegan a alcanzar de 7 a 8 metros. Es por ello que en esta zona se han realizado diversos torneos internacionales de surf. (Foto: Revista Punta Hermosa)

Punta Hermosa

Es la zona más accesible y urbana del balneario, lo que la vuelve práctica para quienes no quieren alejarse demasiado de servicios, bodegas y restaurantes. La playa mezcla visitantes de día con veraneantes de temporada, y suele ser elegida por grupos grandes porque es fácil organizarse entre mar, sombra y salidas a comprar algo al paso.

Aquí el plan es bien completo: mañana de playa, tarde de helados o cafés, y almuerzo marino sin moverse mucho del eje principal del distrito. Funciona perfecto para familias con niños o personas mayores que valoran tener todo relativamente cerca. En hospedaje, la oferta del distrito permite armar escapadas cortas sin mayor logística.

Punta Hermosa es una de las capitales más representativas del surfing peruano. (Foto: Agencias)

Santa María del Mar

Santa María

Santa María es sinónimo de verano clásico limeño: edificios frente al mar, clubes y una playa que convoca tanto a familias como a grupos de amigos. El entorno es ordenado y visualmente atractivo, con vista a la bahía y zonas donde el mar suele sentirse más amable para el baño, dependiendo del día.

El plan se arma fácil: mañana de playa, almuerzo en restaurantes del balneario o en casas de temporada, y tarde de caminata por el malecón. Es una buena alternativa para quienes buscan un ambiente más residencial y organizado. En hospedaje predominan los departamentos y casas de alquiler por temporada.

Embajadores

Más tranquila que otras zonas del distrito, Embajadores es elegida por quienes prefieren menos ruido y un ritmo más pausado frente a un mar limpio y vibrante. La playa mantiene ese aire de refugio veraniego, donde el plan es instalarse temprano, disfrutar del paisaje y dejar que el día pase entre baños de mar y descanso.

Al estar dentro de Santa María del Mar, se puede combinar con salidas a comer dentro del mismo balneario o llevar provisiones para un día largo de playa. Es una buena opción para planes familiares o para quienes buscan desconectarse sin irse demasiado lejos de Lima. El hospedaje, al igual que en el resto del distrito, se concentra en alquileres de temporada.