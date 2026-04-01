Resumen

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La misión lunar tripulada Artemis II despegó desde la plataforma 39B del Centro Espacial Kennedy en Cabo Cañaveral, Florida, el 1 de abril de 2026. Cuatro astronautas partieron a bordo de un enorme cohete de la NASA ese mismo día en un viaje largamente esperado alrededor de la Luna, el primer sobrevuelo lunar tripulado en más de 50 años. Con un estruendo ensordecedor que resonó mucho más allá de la plataforma de lanzamiento, el enorme cohete naranja y blanco transportó a tres estadounidenses y un canadiense desde el Centro Espacial Kennedy de Florida aproximadamente a las 18:35 hora local, según un periodista de AFP presente en el lugar. «¡Vamos a la Luna!», gritó un espectador. (Foto de Jim Watson / AFP)
La misión lunar tripulada Artemis II despegó desde la plataforma 39B del Centro Espacial Kennedy en Cabo Cañaveral, Florida, el 1 de abril de 2026. Cuatro astronautas partieron a bordo de un enorme cohete de la NASA ese mismo día en un viaje largamente esperado alrededor de la Luna, el primer sobrevuelo lunar tripulado en más de 50 años. Con un estruendo ensordecedor que resonó mucho más allá de la plataforma de lanzamiento, el enorme cohete naranja y blanco transportó a tres estadounidenses y un canadiense desde el Centro Espacial Kennedy de Florida aproximadamente a las 18:35 hora local, según un periodista de AFP presente en el lugar. «¡Vamos a la Luna!», gritó un espectador. (Foto de Jim Watson / AFP)
/ JIM WATSON
Por Redacción EC

La misión Artemis II despegó este miércoles desde Cabo Cañaveral (Florida) con cuatro astronautas a bordo, en el primer viaje tripulado hacia la órbita de la Luna en más de medio siglo. La misión, que durará 10 días, tiene como objetivo rodear el satélite natural y probar los sistemas que permitirán el futuro regreso del ser humano a su superficie.

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