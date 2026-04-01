La misión Artemis II despegó este miércoles desde Cabo Cañaveral (Florida) con cuatro astronautas a bordo, en el primer viaje tripulado hacia la órbita de la Luna en más de medio siglo. La misión, que durará 10 días, tiene como objetivo rodear el satélite natural y probar los sistemas que permitirán el futuro regreso del ser humano a su superficie.

El lanzamiento se produjo a las 18:35 hora local (17:35 en Perú) desde el Centro Espacial Kennedy, unos once minutos después de lo previsto y bajo condiciones meteorológicas favorables. La tripulación viaja a bordo de la cápsula Orión, impulsada por el Space Launch System (SLS), el cohete más grande y potente desarrollado por la NASA.

Momentos antes del despegue se vivieron instantes de tensión cuando los técnicos detectaron un sensor que indicaba una batería con temperatura fuera de rango y un problema en el sistema de comunicaciones. Ambos inconvenientes fueron solucionados sin que fuera necesario detener la cuenta regresiva.

La tripulación está integrada por el comandante Reid Wiseman, el piloto Victor Glover, la especialista Christina Koch y el astronauta canadiense Jeremy Hansen. El equipo también marca un hito por su diversidad: Glover es el primer astronauta negro en viajar a la Luna, Koch será la primera mujer en esa trayectoria y Hansen el primer no estadounidense en orbitar el satélite.

Artemis II es la segunda misión del programa Artemis, tras el vuelo no tripulado de 2022, y la primera en acercar humanos a la Luna desde Apolo 17 en 1972. El programa busca allanar el camino para futuras misiones que aspiran a llevar astronautas nuevamente a la superficie lunar hacia 2028 y establecer una presencia humana sostenida que sirva como paso previo para la exploración de Marte.