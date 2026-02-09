Escuchar
La comunicación entre agentes no requiere pausas, explicaciones redundantes ni validaciones constantes. (Foto: inteligencia artificial)
Por Omar Florez

“Con un agente, solía esperar a Claude. Con dos agentes, seguía esperando a Claude, pero no tanto. Con tres agentes, Claude es quien me espera a mí. Yo soy el cuello de botella”, escribió Bob Martin, autor de Clean Code. La frase resume un cambio silencioso que empieza a hacerse evidente en la inteligencia artificial. Durante años asumimos que el límite estaba en tener más datos, más cómputo, y modelos más exactos, pero hoy comienza a quedar claro que ese diagnóstico puede actualizarse. El nuevo cuello de botella somos nosotros.

