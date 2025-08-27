El tiburón, depredador del océano, puede perder sus dientes debido al calentamiento global

Investigadores alemanes han examinado los dientes de tiburón en diferentes escenarios de acidificación oceánica y han demostrado que la acidez de los océanos provoca dientes más frágiles y débiles.

Los tiburones son famosos por su capacidad para reemplazar sus dientes, y constantemente les crecen nuevos a medida que agotan los actuales. Dado que los tiburones dependen de sus dientes para atrapar presas, esto es vital para la supervivencia de uno de los principales depredadores de los océanos.

Sin embargo, la capacidad de regenerar los dientes podría no ser suficiente para garantizar que resistan las presiones de un mundo en calentamiento donde los océanos se están volviendo más ácidos, según la nueva investigación, informa Frontiers.

VULNERABLES A LA CORROSIÓN

“Los dientes de tiburón, a pesar de estar compuestos de fosfatos altamente mineralizados, siguen siendo vulnerables a la corrosión en futuros escenarios de acidificación oceánica”, afirmó Maximilian Baum, biólogo de la Universidad Heinrich Heine de Düsseldorf (HHU), primer autor del artículo de Frontiers in Marine Science. “Son armas altamente desarrolladas, diseñadas para cortar carne, no para resistir el ácido oceánico. Nuestros resultados demuestran cuán vulnerables pueden ser incluso las armas más afiladas de la naturaleza”.

La acidificación de los océanos es un proceso durante el cual el pH del océano disminuye constantemente, lo que resulta en aguas más ácidas. Esto se debe principalmente a la liberación de CO2 generado por el ser humano. Actualmente, el pH promedio de los océanos del mundo es de 8,1. Se espera que en el año 2300 baje a 7,3, haciéndolo casi 10 veces más ácido de lo que es actualmente .

Para su estudio, los investigadores utilizaron estos dos valores de pH para examinar los efectos del agua más y menos ácida en los dientes de los tiburones de arrecife de puntas negras. Buzos recolectaron más de 600 dientes desechados de un acuario que albergaba a los tiburones. Dieciséis dientes (los que estaban completamente intactos e intactos) se utilizaron para el experimento de pH, mientras que 36 dientes más se utilizaron para medir la circunferencia antes y después. Los dientes se incubaron durante ocho semanas en tanques separados de 20 litros.

En comparación con los dientes incubados a un pH de 8,1, los dientes expuestos a agua más ácida sufrieron daños significativamente mayores.

“Observamos daños visibles en la superficie, como grietas y agujeros, mayor corrosión radicular y degradación estructural”, explicó Sebastian Fraune, director del Instituto de Zoología e Interacciones Organísmicas de la HHU. La circunferencia del diente también fue mayor a niveles de pH más altos. Sin embargo, los dientes no crecieron, sino que su estructura superficial se volvió más irregular, lo que los hizo parecer más grandes en las imágenes 2D. Si bien una superficie dental alterada puede mejorar la eficiencia de corte, también puede debilitar la estructura de los dientes y hacerlos más propensos a fracturarse.

El estudio solo analizó dientes desechados de tejido mineralizado no vivo, lo que significa que no se pudieron considerar los procesos de reparación que pueden ocurrir en organismos vivos.

En los tiburones vivos, la situación podría ser más compleja. Podrían remineralizar o reemplazar los dientes dañados más rápidamente, pero el costo energético de esto probablemente sería mayor en aguas acidificadas, explicó Fraune.

Los tiburones de puntas negras deben nadar con la boca abierta permanentemente para poder respirar, por lo que sus dientes están constantemente expuestos al agua. Si el agua es demasiado ácida, los dientes se dañan automáticamente, especialmente si la acidificación se intensifica, señalaron los investigadores.

“Incluso descensos moderados del pH podrían afectar a especies más sensibles con ciclos de replicación dental lentos o tener efectos acumulativos a lo largo del tiempo”, señaló Baum. “Mantener el pH del océano cerca del promedio actual de 8,1 podría ser crucial para la integridad física de las herramientas de los depredadores”.

Además, el estudio se centró únicamente en los efectos químicos de la acidificación del océano sobre el tejido inerte. Estudios futuros deberían examinar los cambios en los dientes, su estructura química y su resiliencia mecánica en tiburones vivos, señalaron los investigadores. Sin embargo, el estudio muestra que el daño microscópico podría ser suficiente para representar un grave problema para los animales que dependen de sus dientes para sobrevivir.

“Es un recordatorio de que los impactos del cambio climático repercuten en cadenas alimentarias y ecosistemas enteros”, concluyó Baum.