Después de un exitoso 2025 en el que trajo a PC y Xbox juegos como “Clair Obscure: Expedition 33”, “Avowed” y “Ninja Gaiden IV” a su servicio de suscripción Game Pass, Microsoft se prepara para un 2026 igualmente contundente en preparación para los 25 años de la salida de su consola estrella.

Lo hará con una estrategia centrada en cuatro juegos que representan algunos pilares pasados y presentes de su estrategia en la industria de los videojuegos, como “Gears of War: E-Day”, precuela de la franquicia y su primer nuevo juego en seis años – aparte del remake del primer título que salió en el 2025- que mostrará el apocalíptico Día de la Emergencia que cambió el destino de los humanos en la saga. Todavía no hay una fecha exacta de salida.

Otra saga que regresa de la hibernación es el RPG “Fable”, que tendrá un nuevo título después de 15 años en algún momento del 2026 y “Halo”, cuyo primer juego “Combat Evolved” tendrá una versión remasterizada titulada “Halo: Campaign Evolved” en su 25 aniversario.

Finalmente, la menos olvidada, pero igualmente extrañada, franquicia de carreras “Forza Horizon” tendrá también su sexta entrega este 2026. Ninguno de los juegos anteriormente mencionados tienen todavía fecha de salida confirmada.

No son los únicos pesos pesados que prepara Microsoft para el 2026 y la empresa continuará su estrategia de reforzar Game Pass incluyendo nuevos juegos que serán estrenados en su catálogo.

Hasta la fecha tenemos ya algunos revelados:

“MIO: Memories in Orbit” – 20 de enero

“Nova Roma” – 22 de enero

“Menace” – 5 de febrero

“High on Life 2 – 16 de febrero

“Replaced” – 12 de marzo

Otros juegos que se espera saldrán en el 2026 son: