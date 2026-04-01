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TITUSVILLE (Estados Unidos), 1 de abril de 2026.- El cohete Space Launch System (SLS) que transporta la nave espacial Orion para la misión Artemis II se encuentra en la plataforma de lanzamiento 39B del Centro Espacial Kennedy en Titusville, Florida, EE. UU., el 1 de abril de 2026. La misión realizará un sobrevuelo tripulado de la Luna, lo que marcará el primer vuelo humano más allá de la órbita terrestre baja desde 1972. EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH
TITUSVILLE (Estados Unidos), 1 de abril de 2026.- El cohete Space Launch System (SLS) que transporta la nave espacial Orion para la misión Artemis II se encuentra en la plataforma de lanzamiento 39B del Centro Espacial Kennedy en Titusville, Florida, EE. UU., el 1 de abril de 2026. La misión realizará un sobrevuelo tripulado de la Luna, lo que marcará el primer vuelo humano más allá de la órbita terrestre baja desde 1972. EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH
/ CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH
Por Agencia EFE

Los cuatro astronautas de Artemis II concluyeron la revisión de seguridad y el cierre de la nave espacial Orión, donde ya están listos y aislados para despegar a las 18:24 horas (22:24 GMT) de este miércoles desde Florida tras resolver dos problemas técnicos, de una batería y de comunicaciones.

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