Los cuatro astronautas de Artemis II concluyeron la revisión de seguridad y el cierre de la nave espacial Orión, donde ya están listos y aislados para despegar a las 18:24 horas (22:24 GMT) de este miércoles desde Florida tras resolver dos problemas técnicos, de una batería y de comunicaciones.

Apenas momentos antes del despegue en Cabo Cañaveral, los técnicos arreglaron un sensor que mostraba que una batería del Sistema de Aborto de Lanzamiento (LAS) estaba más caliente de lo normal y también solucionaron un problema con el equipo de comunicaciones.

Pero en ningún momento la NASA ha interrumpido la cuenta regresiva para el despegue desde el Centro Espacial Kennedy de la misión de 10 días que llevará a cuatro astronautas alrededor de la Luna, pues de hecho las probabilidades de buen clima subieron a un 90 % de un 80 % previo.

El vehículo, que va dentro del cohete del Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS), cerró casi tres horas antes del esperado despegue tras una revisión de los sistemas de comunicación y una inspección de las puertas para garantizar que estén cerradas de forma hermética, informó la agencia espacial estadounidense.

Orión es el principal vehículo de Estados Unidos para la exploración del espacio profundo y está diseñado para llevar a cuatro astronautas más allá de la órbita baja de la Tierra, pues protege a la tripulación de las altas velocidades y el calor.

Con esta nave, que en 10 minutos alcanza la órbita terrestre, los astronautas viajarán 10 días para darle la vuelta a la Luna, la primera vez que esto ocurre en más de 50 años, además de alcanzar el punto más lejano en el espacio profundo al que jamás haya llegado una persona, más de 400.000 kilómetros.

La tripulación la conforman el comandante Reid Wiseman, la especialista Christina Koch y el piloto Victor Glover, los tres de la NASA, así como Jeremy Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense (CSA), quienes se despertaron cerca de las 9:25 (13:25 GMT).

Antes de subir a la nave Orión, entraron como parada final al Cuarto Blanco, “un ambiente limpio y controlado” en el que el equipo técnico verifica que todos los sistemas estén listos para el lanzamiento.

La nave Orión de Artemis II, que busca ser un paso clave para instalar una base en la Luna y la exploración humana de Marte, rodeará la Luna y los astronautas contemplarán la cara oculta del satélite.