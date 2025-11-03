El cometa 3I/Atlas, que ha despertado el interés de la comunidad científica por ser el tercer objeto interestelar confirmado en la historia, alcanzará su punto más cercano a la Tierra el 19 de diciembre de 2025. ¿Qué ocurrirá entonces?

Lo primero a mencionar que pasará a una distancia completamente segura de unos 267 millones de kilómetros, casi 700 veces la distancia entre la Tierra y la Luna.

Y aunque no podrá verse a simple vista, los telescopios más potentes del planeta aprovecharán este acercamiento para estudiar su composición y comportamiento. Según la NASA, su núcleo mide entre 300 metros y 6 kilómetros de diámetro, pero su lejanía impide que brille en el firmamento.

El interés científico radica en que 3I/Atlas no se formó en el mismo disco protoplanetario que dio origen a la Tierra, por lo que su química es única. Contiene materiales volátiles que se subliman antes de lo previsto y una cola que cambia según la radiación solar. Además, viaja desde el centro de la Vía Láctea a gran velocidad y podría ser más antiguo que el propio Sol.

La Red Internacional de Alerta de Asteroides (IAWN) y la Agencia Espacial Europea (ESA) ya han confirmado campañas de observación para diciembre. Estas iniciativas buscan mejorar los sistemas de rastreo de objetos interestelares y poner a prueba la coordinación global ante futuros eventos. De hecho, la alerta de la IAWN generó confusión entre las redes sociales al interpretarse como un “protocolo de defensa planterio”.

Los astrónomos esperan que este paso cercano de 3I/Atlas ayude a comprender mejor la frecuencia y naturaleza de los visitantes interestelares. La detección reciente de objetos interestelares coincide con el despliegue de nuevos telescopios y algoritmos de última generación diseñados para escanear el cielo en busca de rocas potencialmente peligrosas.