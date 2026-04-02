Resumen

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Ante los crecientes riesgos digitales, contar con estrategias de respaldo efectivas se vuelve indispensable. (Foto: difusión)
Ante los crecientes riesgos digitales, contar con estrategias de respaldo efectivas se vuelve indispensable. (Foto: difusión)
Por Redacción EC

La pérdida de información digital es un riesgo cada vez más frecuente. Solo entre enero y septiembre de 2025 se registraron más de 31 mil denuncias por delitos informáticos en el Perú, según la Fiscalía Especializada en Ciberdelincuencia del Ministerio Público, muchos de ellos relacionados con fraude digital o acceso indebido a datos.

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