La pérdida de información digital es un riesgo cada vez más frecuente. Solo entre enero y septiembre de 2025 se registraron más de 31 mil denuncias por delitos informáticos en el Perú, según la Fiscalía Especializada en Ciberdelincuencia del Ministerio Público, muchos de ellos relacionados con fraude digital o acceso indebido a datos.

En ese contexto, especialistas en tecnología recuerdan la importancia de realizar copias de seguridad periódicas para proteger archivos personales o de trabajo frente a fallas técnicas, ataques informáticos o errores humanos.

Una de las principales recomendaciones es realizar respaldos de forma periódica y, de ser posible, automatizarlos. Muchos dispositivos permiten activar funciones que guardan copias de los archivos de manera automática, lo que reduce el riesgo de perder documentos importantes, fotografías o proyectos.

Otra práctica recomendada es aplicar la llamada regla 3-2-1 del backup, que consiste en mantener tres copias de los datos, almacenadas en al menos dos tipos de soporte distintos —por ejemplo, la nube y un disco externo— y conservar una de ellas fuera del dispositivo principal.

Además, los especialistas aconsejan realizar pruebas periódicas de restauración para comprobar que las copias funcionan correctamente. Recuperar archivos de prueba permite verificar la integridad de los respaldos y asegurar que la información pueda recuperarse cuando sea necesario.

“Respaldar la información es un hábito de prevención digital. Hoy existen herramientas sencillas y accesibles que ayudan a mantener los datos seguros”, señaló Bruno Albín, especialista en tecnología de ASUS Perú.