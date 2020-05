Lentamente el país inició el proceso de reactivación económica. Entre las primeras empresas que pueden operar desde del 11 de mayo se encuentran los restaurantes, que atenderán únicamente mediante pedidos a domicilio o para recoger. Sin embargo, parte de la población aún no se siente segura de consumir estos alimentos por temor a contagiarse de COVID-19 por esa vía.

Si bien el Gobierno ha impuesto un estricto protocolo de bioseguridad a los negocios que operan en este rubro, que incluye el distanciamiento social entre colaboradores, el uso de equipos de protección personal y la desinfección constante de los ambientes de trabajo, entre otras medidas; el impacto del coronavirus en nuestras vidas nos ha vuelto más desconfiados.

En la preparación de un platillo están involucrados varios actores, no solo los cocineros, también están los encargados de adquirir los insumos y los mismos proveedores, así como los utensilios y las superficies dónde los víveres reposaron. En todo ese trajín, ¿el virus SARS-CoV-2 -como se le conoce a este nuevo coronavirus- podría haber contaminado la comida? Y, de ser así, ¿podríamos enfermarnos si la consumimos?

Infección respiratoria y no digestiva

La cocina puede ser un foco infecciosos si no mantiene las medidas de higiene adecuadas, de hecho, muchas bacterias y algunos virus se transmiten por alimentos contaminados. Por ejemplo, gérmenes como el norovirus y la salmonela pueden sobrevivir a los jugos gástricos y multiplicarse en el sistema digestivo.

No obstante, el SARS-Cov-2 es un virus que se fija a células respiratorias en lugares como pulmones, y no hay evidencia de que pueda enfermarnos por la vía digestiva,

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), es posible contagiarse de COVID-19 -la enfermedad que produce el SARS-CoV-2- al aspirar pequeñas gotas que son expulsadas por un paciente infectado cuando tose o estornuda. También es posible infectarse al tocar superficies en donde han caído gotitas y luego llevarnos la mano a los ojos, nariz o boca.

Las autoridades sanitarias de Estados Unidos y la Unión Europea consideran que no hay suficientes pruebas de que los alimentos sean una fuente de contagio.

Asimismo, el doctor Elmer Huerta ha explicado que, por más que la comida pueda contener partículas del virus, es tan poco el tiempo que están en la boca que no podrían provocar una infección.

Concuerda con Huerta, el infectólogo Julio Cachay, quien explica que “una vez en el aparato digestivo, los ácidos gástricos se encargarían de eliminarlo”. Además, añade que “a nivel de boca tenemos la protección de la saliva, la cual posee enzimas que degradan proteínas; de esa forma, al contacto con esas sustancias, el virus [en los alimentos] terminaría por degradarse”. Recordemos que es mediante unas proteínas ubicadas en su membrana que el virus puede adherirse a nuestras células respiratorias e insertar su material genético (ARN) para replicarse e iniciar su expansión por el organismo.

Precaución extra

Por su parte, José Luis Bauer, especialista en microbiología y profesor de ingeniería ambiental de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH), considera que, si bien no hay evidencia que demuestre este tipo de transmisión, tampoco se puede afirmar categóricamente lo contrario.

“Dependerá de la dosis infecciosa; es decir de cuántas partículas virales debe haber para que se genere una infección. En este momento no hay nada definido con respecto al coronavirus, como sí ocurre en otras enfermedades”, comenta el especialista.

“¿Podrían enfermarnos unas cuántas partículas? No lo sabemos, pero lo que uno intuye por la evidencia que hay de otras infecciones virales es que se requiere de una buena concentración de partículas para contagiarnos. No hay que perder de vista que nosotros tenemos un aparato inmunológico que nos defiende. Todos los días nos estamos infectando con una serie de gérmenes, entre los cuales están los virus, las bacterias y los hongos; sin embargo, no nos enfermamos siempre, salvo que tengamos el aparato inmunológico venido a menos”, añade.

Para Bauer, si queremos tomar una medida extra de seguridad, cuando recibamos la comida por delivery podemos sacarla de su envase, ponerla en un plato y meterla en el microondas. La temperatura va a matar al virus.

A decir de los expertos, más que temer un contagio por consumir comida contaminada, debemos prestar atención a los protocolos de seguridad que tenemos al recibir nuestro pedido, como evitar pagar con dinero, desinfectar los envases que contiene el alimento y las superficies sobre las que estuvieron, y sobre todo no olvidar lavarnos siempre las manos con agua y jabón.

¿Cuáles son los síntomas del nuevo coronavirus?

Entre los síntomas más comunes del COVID-19 están: fiebre, cansancio y tos seca, aunque en algunos pacientes se ha detectado dolor corporal, congestión nasal, rinorrea, dolor de garganta y diarrea. Estos malestares pueden ser leves o presentarse de forma gradual; sin embargo, existen casos en los que la gente se infecta, pero no desarrolla ningún síntoma, precisó la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Además, la entidad dio a conocer que el 80 % de personas que adquieren la enfermedad se recupera sin llevar un tratamiento especial, 1 de cada 6 casos desarrolla una enfermedad grave y tiene dificultad para respirar, la gente mayor y quienes padecen afecciones médicas subyacentes (hipertensión arterial, problemas cardiacos o diabetes) tienen más probabilidades de desarrollar una enfermedad grave y que solo el 2 % de los que contrajeron el virus murieron.

¿Quiénes son las personas que corren más riesgo por el coronavirus?

Debido a que el COVID-19 es un nuevo coronavirus, de acuerdo con los reportes que se tienen a nivel mundial, las personas mayores y quienes padecen afecciones médicas preexistentes como hipertensión arterial, enfermedades cardiacas o diabetes son las que desarrollan casos graves de la enfermedad con más frecuencia que otras.

