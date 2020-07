Sigue avanzando. El desarrollo de una vacuna nacional para la prevención del COVID-19 entrará a una nueva fase de su ensayo preclínico. No obstante, la falta de financiamiento podría obstaculizar y limitar esta iniciativa, que, de completarse, marcaría un hito en la investigación científica peruana. El Comercio conversó con Mirko Zimic, jefe del laboratorio de Bioinformática, Biología Molecular y Desarrollos Tecnológicos de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH) y uno de los coordinadores del proyecto.

—¿Con qué tipo de vacuna están experimentado?

En este proyecto, liderado por el médico veterinario Manolo Fernández, gerente general de los laboratorios Farvet, y apoyado por la UPCH, estamos probando dos clases de vacuna contra el coronavirus SARS-CoV-2. La primera está basada en una proteína recombinante del virus, que ha sido producida en un sistema de biorreactores utilizando células de insecto. La segunda emplea bacterias de salmonela, las cuales han sido genéticamente modificadas para que no sean patógenas y para que lleven en su superficie proteínas del SARS-CoV-2. La salmonela estará presente por cinco días en el intestino, luego morirá. Ese tiempo habrá sido suficiente para que el sistema inmunológico del cuerpo identifique la proteína de coronavirus y produzca una respuesta inmune. Esta opción es cientos de veces más sencilla y económica de producir que las vacunas clásicas de proteínas recombinantes. En un mes podríamos tener 30 millones de vacunas basadas en salmonela, las dosis suficientes para inmunizar a todo el Perú y a un costo mínimo realmente.

—¿Qué resultados iniciales han obtenido?

Los resultados han sido muy favorables. Tanto la vacuna de proteína recombinante como la de salmonela han generado en ratones una respuesta inmune muy importante, capaz de neutralizar la infección por coronavirus. Los animales están sanos. Vamos a realizar también evaluaciones para confirmar que no hay daño en órganos ni en tejidos. Asimismo, pronto comenzaremos las pruebas en monos. En dos meses deberíamos haber finalizado las investigaciones en animales y estaríamos listos para probar las vacunas en humanos, pero ahí nos enfrentamos a una gran obstáculo.

El Perú tiene un gran potencial para el desarrollo de grandes proyectos de investigación. La creación de una vacuna para el coronavirus es prueba de ello.

—¿A cuál?

Las regulaciones, los permisos y las normativas para probar una vacuna en humanos exigen que esta sea fabricada en un laboratorio con certificación de buenas prácticas de manufactura. Eso significa que Farvet, donde estamos desarrollando las vacunas, no puede producir las dosis, pues no cuenta con esa certificación. De modo que podemos quedarnos con la buena intención. El Gobierno podría ayudarnos y financiar a una empresa extranjera pequeña para que produzca el mínimo número de dosis requerido y así comenzar las fases I y II del ensayo clínico. Estamos hablando de 5.000 dosis, que pueden costar, aproximadamente, medio millón de dólares. No hay que olvidar que los financiamientos que reciben la empresa Moderna o la Universidad de Oxford por parte de sus estados para la producción de una vacuna contra el COVID-19 han sido de decenas de millones de dólares. El Perú nunca ha producido o trabajado en el desarrollo de una vacuna humana. Todo lo que se ha probado en el país han sido productos manufacturados afuera, iniciativas extranjeras.

—¿Las autoridades temen invertir en grandes proyectos científicos?

Yo creo que sí, y eso se debe en parte a que las autoridades políticas no conocen de ciencia, no entienden la importancia de tener un desarrollo científico en el país. Creen que la solución a los problemas se puede importar; de hecho, así ha sido en toda nuestra historia. Pero podemos cambiar, podemos tener otra mentalidad y buscar soluciones aquí mismo. Nos dará otro estatus. Un país sin ciencia está condenado a ser siempre un país pobre.

-----------------------------------------------------------------

¿Cuáles son los síntomas del nuevo coronavirus?

Entre los síntomas más comunes del COVID-19 están: fiebre, cansancio y tos seca, aunque en algunos pacientes se ha detectado dolor corporal, congestión nasal, rinorrea, dolor de garganta y diarrea. Estos malestares pueden ser leves o presentarse de forma gradual; sin embargo, existen casos en los que la gente se infecta, pero no desarrolla ningún síntoma, precisó la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Además, la entidad dio a conocer que el 80 % de personas que adquieren la enfermedad se recupera sin llevar un tratamiento especial, 1 de cada 6 casos desarrolla una enfermedad grave y tiene dificultad para respirar, la gente mayor y quienes padecen afecciones médicas subyacentes (hipertensión arterial, problemas cardiacos o diabetes) tienen más probabilidades de desarrollar una enfermedad grave y que solo el 2 % de los que contrajeron el virus murieron.

¿Quiénes son las personas que corren más riesgo por el coronavirus?

Debido a que el COVID-19 es un nuevo coronavirus, de acuerdo con los reportes que se tienen a nivel mundial, las personas mayores y quienes padecen afecciones médicas preexistentes como hipertensión arterial, enfermedades cardiacas o diabetes son las que desarrollan casos graves de la enfermedad con más frecuencia que otras.

__________________________

El Comercio mantendrá con acceso libre todo su contenido informativo esencial sobre el coronavirus

VIDEO RECOMENDADO

Paciente recuperada de la COVID-19 acepta casarse tras dar a luz en coma