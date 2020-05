Las unidades de cuidados intensivos (UCI), sobre todo las de los hospitales y clínicas que tienen pacientes con COVID-19, son los ambientes más peligrosos para los profesionales de la salud. Médicos, enfermeras y el personal técnico está expuestos a situaciones en las que el traje, los guantes y las mascarillas pueden ser barreras insuficientes para evitar el contagio.

Debido a ello, el proyecto “Cubículo de intubación y extubación” de la Universidad Tecnológica del Perú (UTP) fue seleccionado como ganador en la convocatoria ¡Acción Ya! del Espacio Fundación Telefónica, que busca impulsar ideas que utilicen tecnología e innovación como elementos cruciales para afrontar la crisis sanitaria.

Así es el prototipo de la UTP que acaba de ganar un financiamiento. (Infografía: Jean Izquierdo)

La propuesta de la UTP consiste en el uso de cubículos durante los procesos de intubación y extubación de pacientes, que permitan mantener protegido al personal de salud.

“Todos fuimos testigos de los mensajes de médicos de todo el mundo, compartidos a través de las redes sociales, que pedían apoyo para su protección en las salas de UCI. Y es que a veces no lo entendemos, pero ahí llegan pacientes en estado crítico que pueden reaccionar involuntariamente de distintas maneras: estornudando, tosiendo, vomitando. Todo eso aumenta las posibilidades de contagio. Entonces, estos cubículos se convierten en una barrera de seguridad adicional”, explica a El Comercio Juan José Milón, director de Investigación de la UTP.

La idea es que este accesorio se use como protección, sobre todo, durante la intubación y extubación de pacientes con COVID-19 en las unidades de cuidados intensivos. El prototipo del cubículo está fabricado en acrílico, de manera que se facilite la vista a través de él, así como su limpieza posterior al uso. Cuenta con accesos para las manos y los antebrazos del médico y también para los equipamientos usados en la atención del paciente en las diferentes UCI.

“Hemos visto que estos elementos de protección los usan en la India. Servirá de contención para que las gotículas de saliva de los pacientes no salgan disparadas hacia la ropa u otros implementos del personal de salud. El proyecto de la caja de acrílico ha evolucionado según las necesidades de los médicos: se han ampliado los accesos para los brazos, hay más espacio para colocar los instrumentos, las mangueras, etc. Incluso se decidió que la superficie superior fuera inclinada, para que no refleje la luz”, detalla Milón.

Se calcula que demorarán un mes en construir 40 cubículos y cuatro dispositivos de desinfección UV, que beneficiarán directamente a los pacientes infectados con el COVID-19 y al personal de UCI de Essalud en Arequipa.

****************

El Comercio mantendrá con acceso libre todo su contenido esencial sobre el coronavirus.

****************

VIDEO RELACIONADO

¿Por qué el miércoles 20 de mayo fue el peor día en la lucha contra el COVID-19 en el mundo?

TE PUEDE INTERESAR

Síguenos en Twitter...