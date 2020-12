Facebook anunció que ha habilitado una nueva función dentro de la popular red social. Se trata de una herramienta que permite conectar de manera más eficiente a las personas que quieran donar voluntariamente sangre con los bancos de sangre autorizados por el Ministerio de Salud (MINSA), y así ayudar a disminuir la brecha en ese sentido.

“Se requiere una cantidad constante de voluntarios para mantener una reserva de sangre segura. El problema es que muchas personas no saben dónde, cuándo ni cómo donar sangre. Es ahí donde aparece esta herramienta, que busca ayudar a construir comunidades seguras, porque tenemos como aliado al Minsa”, explica a El Comercio Verónica Dibós, coordinadora de Políticas públicas de Facebook para la región andina.

¿Cómo funciona?

Los interesados podrán registrase de manera voluntaria en la plataforma . Deben ser usuarios de Facebook mayores de 18 años.

. Deben ser usuarios de Facebook mayores de 18 años. En la herramienta se han registrado más de 35 bancos de sangre autorizados por el Minsa , quienes van a poder crear publicaciones solicitando las donaciones.

, quienes van a poder crear publicaciones solicitando las donaciones. Facebook va a permitir la conexión entre los voluntarios registrados y los bancos de sangre. Cuando se requiera una donación, Facebook emitirá una notificación a los registrados, quienes la recibirán y verán cuáles son los bancos más cercanos a su ubicación.

“Tenemos una necesidad importante de sangre y teníamos que facilitarle a la población que done sangre. Pero, desde nuestra experiencia, no es que la gente no quiera donar. Por lo que vimos tras las explosiones de Villa El Salvador, con la cantidad de gente que se acercó voluntariamente a donar, hasta tuvimos que dejar de aceptarlos porque se excedió la capacidad de almacenaje en el Hospital del Niño y los glóbulos rojos también tienen un tiempo de vida. Y si sumamos a eso que la pandemia ha hecho que la gente se acostumbre más a usar las plataformas digitales, confiamos en que esta nueva herramienta nos permitirá aumentar y cubrir la brecha que aún tenemos”, indicó por su parte el doctor Juan Antonio Almeyda, director general de la Dirección General de Donaciones, Trasplantes y Banco de Sangre (Digdot) del Minsa.

La herramienta para donaciones de sangre ya se ha lanzado previamente en 25 países [Perú es el número 26] y en la región, nuestro país es el cuarto en tenerla tras México, Brasil y Costa Rica.

