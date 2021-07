Conforme a los criterios de Saber más

En los últimos días se ha generado una gran discusión sobre una posible tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19 como refuerzo. Especialistas y entidades de salud se han manifestado al respecto. Y aún queda la pregunta: ¿hay evidencia científica que justifique aplicar una dosis adicional para proteger a las personas ante las nuevas variantes?

Los expertos consultados por El Comercio consideran -al igual que el Ministerio de Salud (Minsa), la Organización Mundial de la Salud, la Administración de Alimentos y Fármacos (FDA) y el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE.UU.- que no es necesaria esa tercera dosis, al menos mientras no haya evidencia científica que respalde esta decisión.

En el país, el Colegio Médico del Perú (CMP) ha solicitado al Minsa que el personal de salud, que ha sido inmunizado con Sinopharm, reciba ahora una dosis adicional, ya que consideran que tienen una protección insuficiente ante las nuevas variantes. En abril, el mismo CMP presentó un estudio que mostraba una caída de hospitalización y muerte de médicos después de recibir la segunda dosis de la vacuna china.

Ante este pedido, el Minsa manifestó que no hay evidencia científica que respalde esta solicitud. El último lunes, César Munayco, director ejecutivo de Vigilancia en Salud Pública del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades, dijo en RPP que “la vacuna [de Sinopharm] reduce la muerte entre un 94% y 85% según últimos estudios del Minsa”. Todavía estos datos no han sido publicados.

¿Cuáles son los beneficios y los riesgos?

Es importante precisar que los ensayos clínicos, salvo el de Johnson & Johnson, evaluaron la seguridad de dos dosis de las vacunas contra el COVID-19, pero no de tres. La seguridad de la inyección adicional aún es desconocida, por lo cual se debe actuar con cautela antes de autorizar su uso. Como menciona el doctor Elmer Huerta en su columna de El Comercio, se debe evitar un cambio en las políticas de salud basadas en el “miedo y desconfianza”; estas deben ajustarse a la “ciencia y evidencia”.

“Aquí lo que debe primar es un balance beneficios-daños. En cuanto al beneficio, no hay estudios que muestren que dar más de dos dosis de una misma vacuna o de diferentes laboratorios tenga algún beneficio superior en evitar enfermedad, hospitalización o muerte por COVID-19. De hecho, esta lógica de que más es mejor, muchas veces no se cumple en medicina. Muchas veces es al contrario”, advierte el médico epidemiólogo e investigador Álvaro Taype-Rondan.

“Por otro lado, hay posibles daños, no sabemos si dar más de dos dosis de una misma vacuna o de distinto laboratorio puede causar secuelas , y no solo tiene que ver con efectos adversos clásicos. En teoría, si el cuerpo está muy sensible, muy inmunizado, puede activar una respuesta exagerada ante la infección, y puede ser que estas infecciones se den con más gravedad, entonces siempre hay este riesgo teórico”, añade.

Otro aspecto importante, según los expertos, es que si se aprueba una tercera dosis sin ninguna base científica, finalmente se estaría usando vacunas que estaban destinadas para personas sin ninguna dosis para aplicarlas a aquellos que ya tienen dos dosis, lo que incluso podría retrasar el calendario de vacunación.

“Todas las vacunas existentes siguen siendo excelentes para prevenir muerte y hospitalizaciones. [...] Deberíamos estar vacunando a esta población [trabajadores de salud y población vulnerable] para poder hacerle frente al virus y disminuir la posibilidad de la producción de variantes. Si todos los países ricos comienzan a vacunar con un refuerzo a su población, esto demorará la llegada de vacunas a los lugares que más las necesitan ”, asegura Ángela Uyen, asesora en políticas de salud en Médicos sin Fronteras.

Pedido de la industria

El último lunes, Pfizer tuvo una reunión con autoridades de la FDA y los CDC para mostrarles informes preliminares sobre la necesidad de una tercera dosis. Esto sucede luego de que la compañía anunciara que pediría la autorización para una inyección extra. Los datos que justificarían la solicitud aún no han sido publicados. Medios estadounidenses afirman que las autoridades de dicho país consideran que es prematuro dar esta autorización, y que el análisis necesario para ello podría tardar meses.

Si bien la preocupación ante una disminución de la eficacia está basada en la presencia de variantes, los estudios recientes muestran que dos dosis de una vacuna son capaces de neutralizar la variante Delta (india), que se está volviendo dominante en el mundo y ya está presente en el Perú.

Datos presentados por autoridades británicas en junio muestran que la vacunación con Pfizer/BioNTech y AstraZeneca, que se usan en el Perú, es igual de eficaz para impedir la hospitalización tanto ante la variante Delta como la Alpha (británica). Pero advierten que una dosis no es suficiente.

El análisis de 14.000 personas vacunadas reveló que las dos dosis permiten evitar hospitalizaciones en un 96%, en el caso de la vacuna de Pfizer/BioNTech, y 92%, para AstraZeneca.

