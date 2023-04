En ese sentido, surge la interrogante: ¿cómo aportaría y cambiaría la IA a nuestro trabajo? Para ello, El Comercio conversó con dos expertos: Alex Salas Kirchhausen, especialista en temas directivos y profesor de la Universidad del Pacífico; y Juan José Domingo Miranda del Solar, director del Digital Technology Innovation Lab Blockchain/DLT & Web3 Americas en NTT Data.

Cambio en la naturaleza del trabajo profesional

Salas comenta que uno de los impactos está en la manera en cómo se viene ejerciendo las profesiones, puesto que hay algunas actividades en las que se dedica mucho tiempo o que resulta agotadoras y repetitivas. En estos casos, la IA puede resolverlas sin problema.

Recordemos que un chatbot como ChatGPT puede ayudar a “conocer temas de donde se tiene poco conocimiento”. Incluso, permite “entrar a la cancha de otras profesiones”, sostiene el docente.

Asimismo, gracias a su habilidad de escribir textos con una estructuras coherentes, facilita al profesional a “no empezar con una página en blanco”, comenta Miranda. Es así que ayuda a sentar las bases de un posible proyecto.

Además, “nos libera tiempo”, afirma Salas. Y en ese sentido coincide Miranda, quien propone esta situación como una oportunidad para que una persona “tenga un mejor trabajo, uno más creativo”.

"Las tecnologías bien utilizadas lo que hacen realmente es facilitarle la vida a las personas" Juan José Domingo Miranda del Solar

Las profesiones que trabajarán con ChatGPT

Ahora bien, como analiza Salas, todas las profesiones en mayor o menor medida siempre van a necesitar explorar información para llevar cabo investigaciones, por lo que en “esos aspectos ChatGPT ofrece diferentes soluciones”. Pero, “donde veremos cambios más rápidos, van a ser en aquellas carreras donde hay mayor competencia de mercado, donde hay que diferenciarse más respecto al otro”.

Bajo esas características, el docente propone que los abogados son los que probablemente empezarán a usar la IA. Incluso, asegura que existirá una presión para adoptar estas herramientas tecnológicas con el fin de “demostrar ser mucho más productivos”.

Otras de las carreras que se apoyarán en ChatGPT son el marketing, publicidad, así como las relacionadas a las ventas. Esto se debe a que, “este tipo de IAs saben leer y escribir muy bien, por lo que, todo lo que es generación de contenido lo hacen espectacular”, sostiene Miranda.

En concreto, ChatGPT puede hacerse cargo de artículos, blogs y contenidos para las redes sociales como Instagram, Twitter y Tiktok. “Ya casi sin sin menor supervisión”.

En esta misma línea, otra de las carreras beneficiadas que podrán colaborar con el chatbot de OpenAI es el periodismo.

“Una persona que redacta información, notas de prensa, noticias o artículos, en vez de hacer uno a la semana, va a hacer diez probablemente”, declara el especialista de NTT Data.

Asimismo, en la lista también se encuentran los desarrolladores de software, Miranda expone que “(ChatGPT) los va ayudar a realizar códigos en gran medida.

Por último, la IA va a potenciar la manera en que los profesores enseñan. Por ejemplo, ChatGPT les puede ayudar a armar la agenda de la clase: qué temas tocar, cuánto tiempo y las dinámicas que puede hacer.

"Yo no creo que las carreras profesionales vayan a desaparecer, probablemente los puestos se pueden modificar, pero las carreras siempre van a persistir." Alex Salas Kirchhausen

ChatGPT no puede reemplazar a un trabajador profesional

Como hemos visto, la IA sí tiene la capacidad llevar a cabo algunas actividades de los profesionales; sin embargo, el chatbot conversacional “no reemplaza la investigación científica propiamente”, señala Salas. “Te da insights, no te da certezas, no define qué es verdad y qué es mentira”, advierte.

“Creen que ChatGPT te dice la verdad”. Pero, el especialista sostiene que “la parte de tener un juicio evaluador, crítico y científico; es una responsabilidad que siempre va a recaer en el profesional y que sería muy peligroso confinarlos completamente al chatbot”.

DoNotPay se autodenomina como el primer "robot abogado del mundo" que brinda apoyo legal a los usuarios. Y hace unos meses atrás, sus creadores ofrecieron 1 millón de dólares a quien use esta IA en un juicio real. Sin embargo, posteriormente, fue demandado por no tener un título en Derecho. (Foto: Difusión)

En complemento, Miranda enfatiza que “el de las ideas siempre vamos a ser nosotros los humanos”. Mientras que, herramientas como un chatbot conversacional con IA van a potenciar nuestra creatividad, pero que no pueden crear nada “si nosotros no le decimos qué hacer”.

A modo de recomendación, ambos especialistas coinciden en que los profesionales tendrán que saber sobre prompt engineering; puesto que, sería una habilidad considerada como requisito para usar la IA y así obtener las mejores respuestas posibles. Al mismo tiempo, se debe ser consciente de sus riesgos:

“ChatGPT es como tener a un practicante de pregrado. Es una persona preparada bien formada muchas veces en una buena universidad, pero no tiene experiencia, no tiene criterios desarrollados a lo largo de los años y por lo tanto no le puedes pedir que asuma responsabilidades críticas”, puntualiza el docente de la Universidad del Pacífico.