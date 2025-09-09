El Poder Ejecutivo publicó este martes el Decreto Supremo N° 115-2025-PCM que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 31814, para promover el uso de la inteligencia artificial en favor del desarrollo económico y social del país.

El decreto y el reglamento fue publicado en Normas Legales, donde también se puede consultar los detalles de esta normativa.

La norma reglamentaria tiene como finalidad fomentar e impulsar el desarrollo y la aplicación de la Inteligencia Artificial (IA) en las entidades públicas, organizaciones del sector privado, sociedad civil, ciudadanía y academia, señala el diario El Peruano.

Es decir, por un lado busca promover el uso seguro, responsable y ético de los sistemas basados en IA, y también establece disposiciones para que el desarrollo, implementación y uso de sistemas de IA se realicen de manera segura, ética, sostenible, transparente, replicable, responsable e inclusiva.

Será la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital (SGTD) quien se encargue de promover y articular estas medidas, junto con otras entidades, la sociedad civil, la academia y el sector privado, la identificación y provisión de cursos, programas, talleres y otras modalidades formativas en IA, mediante la Plataforma Nacional de Talento Digital.

Del mismo modo, la SGTD coordinará con el Ministerio de Educación (Minedu) la promoción de la IA en el desarrollo de competencias estudiantiles en el marco del Currículo Nacional de la Educación Básica.

También se indica que la SGTD elaborará la propuesta de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial (ENIA) al 2030.

El Reglamento de la Ley Nº 31814 consta de seis (6) títulos, treinta y seis (36) artículos y seis (6) disposiciones complementarias finales. Entrará en vigencia a los noventa (90) días hábiles siguientes a su publicación.