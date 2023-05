Gracias a la llegada de ChatGPT, OpenAI ha logrado posicionarse como una compañía clave en el desarrollo de la inteligencia artificial; sin embargo, no todo son buenas noticias. El medio estadounidense The Information, ha revelado que desarrollar al chatbot no le salió tan barato, puesto que la empresa sufrió la pérdida de 540 millones de dólares en 2022.

En concreto, las caídas aumentaron en los meses antes de presentar a ChatGPT, lo cual supone que para el desarrollo de su famoso chatbot se requirió un alto costo económico. A ello, se le suma la contratación de personal que antes trabajó en Apple y Google. Y, de acuerdo con el medio, todo esta información viene de tres personas que tienen conocimiento de las finanzas de OpenAI.

Si bien, se puede pensar que OpenAI obtendrá grandes ganancias gracias a su servicio de suscripción con ChatGPT Plus y el boom que ha significado su modelo de IA, “también es probable que los costos sigan aumentando a medida que su infraestructura deba dar servicio a más usuarios y soporte a nuevas funcionalidades, por no hablar del esfuerzo que supone entrenar los nuevos modelos que van desarrollando”, informa Genbeta.

Recordemos que, a parte de la cuantiosa inversión de OpenAI que le ha costado pérdidas, también le acompaña el gran gasto diario para mantener activa la infraestructura tecnológica de ChatGPT: estiman que sería US$700.000, según SemiAnalysis.