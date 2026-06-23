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Resumen

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Asistente de IA en Wechat comenzó periodo de pruebas. Facilita compras online. (Foto: newsroom.wechat.com)
Asistente de IA en Wechat comenzó periodo de pruebas. Facilita compras online. (Foto: newsroom.wechat.com)
Por Agencia Europa Press

WeChat, la popular aplicación de mensajería del gigante digital chino Tencent, comenzó a probar su asistente de inteligencia artificial (IA), el cual se espera que sea capaz de realizar diversas tareas, entre ellas pedir comida a domicilio o taxis, comprar entradas de cine o reservar hoteles.

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