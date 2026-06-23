WeChat, la popular aplicación de mensajería del gigante digital chino Tencent, comenzó a probar su asistente de inteligencia artificial (IA), el cual se espera que sea capaz de realizar diversas tareas, entre ellas pedir comida a domicilio o taxis, comprar entradas de cine o reservar hoteles.

La compañía anunció que desplegó una fase de prueba de ‘Xiaowei’, un asistente con el que un número reducido de usuarios de WeChat, similar a WhatsApp pero también integrada con pagos, servicios y aplicaciones, pueden interactuar mediante texto o voz, según indicó este martes el portal de noticias Yicai.

La herramienta es accesible a través de un botón con forma de ojo robótico situado en la esquina superior izquierda de la interfaz principal de la aplicación o mediante la barra de funciones de la interfaz de chat.

Según un periodista del medio que accedió a ‘Xiaowei’, el asistente permitió realizar un pedido de té con leche a partir del nombre de la tienda, del producto, el nivel de azúcar y la temperatura de la bebida.

La herramienta tardó aproximadamente un minuto en generar un enlace para el producto correcto, requiriendo únicamente la confirmación del pago antes de realizar el pedido.

Sin embargo, el diario apuntó que WeChat habría impuesto algunas limitaciones a las capacidades del sistema de IA, que aún no puede recopilar automáticamente noticias a una hora fija cada día ni enviar mensajes.

El inicio del período de prueba llega poco después de que Tencent anunciara que abriría el ecosistema de inteligencia artificial de WeChat a empresas externas, que podrían integrar sus agentes para desarrollar todo tipo de tareas.

A través de este sistema los usuarios podrán limitarse a dar instrucciones en lenguaje natural a un sistema de IA, mientras que los diversos agentes ejecutarán inmediatamente las acciones, desde reservar hoteles a realizar pedidos de comida a domicilio.

La iniciativa refleja una tendencia más amplia en el sector chino de la inteligencia artificial, donde las empresas buscan ir más allá de los ‘chatbots’ independientes y convertir la IA en una capa de servicios prácticos integrada en las plataformas de consumo ya existentes.

Los agentes de IA, un segmento emergente que promete automatizar tareas digitales, ha explosionado este año con un fuerte desarrollo, aunque también ha estado seguido de cerca por instituciones chinas que han advertido de que los agentes requieren permisos elevados que pueden facilitar el acceso a datos sensibles o el control remoto de dispositivos.