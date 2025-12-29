En los últimos años WhatsApp se ha convertido en uno de los servicios de mensajería más frecuentados, permitiendo a sus usuarios conectarse desde todos los rincones del globo. Esta preferencia queda más que visible en el Año Nuevo, día en el que WhatsApp espera romper estadísticas y superar por mucho los 100 mil millones de mensajes y 2 mil millones de llamadas que se envían habitualmente.
Para celebrar la fecha, la empresa ha puesto a disposición de sus usuarios de algunos elementos festivos en honor de las celebraciones.
- Paquete de stickers de 2026: Comparte tu alegría por el nuevo año que se aproxima con nuestro paquete de stickers más reciente del 2026.
- Efectos de videollamada: Toca el ícono de efectos durante una videollamada para añadir fuegos artificiales, confeti y animaciones de estrellas que iluminan la pantalla mientras celebras.
- Reacciones con confeti animado: Volvemos a ofrecer reacciones especiales cuando uses el emoji de confeti para reaccionar a mensajes.
- Actualizaciones de estado: Por primera vez, los stickers animados estarán disponibles en los estados. Usa un diseño especial de 2026 con un sticker animado para celebrar Año Nuevo.
Estas nuevas funcionalidades estarán disponibles a partir de hoy y durante las fiestas de fin de año, así que aquellos que quieran lanzar confetti virtual a sus amigos empiecen a hacerlo ahora.
