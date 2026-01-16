Escuchar
(2 min)
El artista se presentó en el Estadio Nacional este viernes 16 de enero | Foto: Giancarlo Ávila

El artista se presentó en el Estadio Nacional este viernes 16 de enero | Foto: Giancarlo Ávila

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El artista se presentó en el Estadio Nacional este viernes 16 de enero | Foto: Giancarlo Ávila
El artista se presentó en el Estadio Nacional este viernes 16 de enero | Foto: Giancarlo Ávila
Por Redacción EC

Este viernes 16 de enero, Bad Bunny protagonizó un bochornoso momento en Lima, pues, durante su esperado concierto tuvo un lapsus que dejó desconcertados a miles de sus fanáticos. Y es que, en lugar de saludar a la capital peruana, gritó “¡Chile!” a todo pulmón.

Bad Bunny se equivoca y menciona a Chile durante su concierto en Perú
Famosos

Bad Bunny se equivoca y menciona a Chile durante su concierto en Perú

Andrea Llosa no seguirá en ATV: “Después de casi 20 años, me despido”
Famosos

Andrea Llosa no seguirá en ATV: “Después de casi 20 años, me despido”

“Estoy en un momento un poco complicado. Debo seguir unos tratamientos”: Magaly Solier reaparece con identidad y memoria en “Killapa Wawan”
Historias

“Estoy en un momento un poco complicado. Debo seguir unos tratamientos”: Magaly Solier reaparece con identidad y memoria en “Killapa Wawan”

“Aprendí a decir no, a depurar lo que desgasta”: Franco Cabrera muestra su lado más vulnerable, cómo se preparó para “Yo soy”, “Al ángulo” y más
Televisión

“Aprendí a decir no, a depurar lo que desgasta”: Franco Cabrera muestra su lado más vulnerable, cómo se preparó para “Yo soy”, “Al ángulo” y más