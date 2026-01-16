Bad Bunny se equivoca y menciona a Chile durante su concierto en Perú

Este viernes 16 de enero, Bad Bunny protagonizó un bochornoso momento en Lima, pues, durante su esperado concierto tuvo un lapsus que dejó desconcertados a miles de sus fanáticos. Y es que, en lugar de saludar a la capital peruana, gritó “¡Chile!” a todo pulmón.

El incidente ocurrió en la transición entre el escenario principal y su ya icónico segmento “La Casita”, que también se realizó en el Estadio Nacional de Perú.

Aunque el artista no se refirió directamente al error y continuó con el espectáculo con normalidad, el momento no pasó desapercibido, especialmente considerando que el puertorriqueño venía de ofrecer tres presentaciones con sold out en territorio chileno apenas unos días antes.

¿Cuál fue el homenaje del Sapo Concho a Perú?

Curiosamente, el error del cantante contrastó con el segmento previo protagonizado por Concho, el sapo animado y mascota oficial de su álbum y gira mundial 2026, "Debí Tirar Más Fotos" (DTMF).

Concho, un sapo concho (Peltophryne lemur) que simboliza la resistencia al ser la única especie de sapo nativa y endémica de Puerto Rico en peligro de extinción, dedicó varios minutos a elogiar la gastronomía, ganándose el aplauso del público.

“¡El ají de gallina! ¡Anticuchos! ¡Causa! ¡Papa a la huancaína! El arroz con pollo de ustedes... ¡Arroz chaufa! El mostrito... ¡Pollo a la brasa! (...) Me dijeron que la bebida de aquí es el Pisco Sour, y si no, una chelita bien fría. ¡Ya pe, causa! Todo el mundo conmigo... ¡Chim pum! (¡Callao!)” , dijo.

Pese al incómodo error geográfico, Bad Bunny aprovechó otros momentos del show para expresar su gratitud hacia el público nacional, recordando que Perú fue uno de los países que más lo apoyó en los inicios de su carrera.

Este gesto ayudó a calmar las aguas entre los fanáticos, quienes finalmente se entregaron al ritmo de sus nuevos éxitos y los clásicos de siempre.

#AHORA 🐰🇵🇪 l Reconocen a la comida peruana (ceviche, lomo saltado) y el pisco en el concierto de Bad Bunny en el Estadio Nacional de Lima, Perú. pic.twitter.com/fHzgJCZRTu — El mundo de Keiko Sofía (K) (@elmundodesoFiaK) January 17, 2026