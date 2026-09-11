Jimmy Kimmel utilizó sus redes sociales para reflexionar sobre el impacto de la tragedia a 25 años del ataque. (Foto: EFE)
Jimmy Kimmel utilizó sus redes sociales para reflexionar sobre el impacto de la tragedia a 25 años del ataque. (Foto: EFE)
Por Redacción EC

Veinticinco años después de los atentados del 11 de setiembre de 2001, el presentador y comediante estadounidense Jimmy Kimmel compartió una significativa reflexión sobre el trágico acontecimiento que transformó la historia mundial.

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