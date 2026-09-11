Veinticinco años después de los atentados del 11 de setiembre de 2001, el presentador y comediante estadounidense Jimmy Kimmel compartió una significativa reflexión sobre el trágico acontecimiento que transformó la historia mundial.

A través de sus redes sociales, el conductor del popular programa Jimmy Kimmel Live! hizo un llamado público a la memoria colectiva, enfocándose en el sufrimiento de las familias afectadas y el altruismo de quienes respondieron a la emergencia en el epicentro del desastre.

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“25 años después de los ataques del 11 de septiembre, recuerden a los inocentes que perdieron sus vidas, a las familias que dejaron atrás y a los héroes que hicieron el sacrificio definitivo para salvarlos. Nunca los olvidaremos”, escribió en sus redes sociales.

Las palabras de Kimmel generó diversas reacciones, donde recordaron la importancia de mantener viva la memoria histórica tras 25 años del ataque a las Torres Gemelas del World Trade Center, en la ciudad de Nueva York.

En esta fecha de profunda carga emotiva, el comunicador enfatizó el impacto duradero que dejó la tragedia tanto en las víctimas inmediatas como en las generaciones posteriores que crecieron bajo la sombra de aquel trágico episodio.

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Asimismo, la declaración rindió homenaje explícito a los miembros de las fuerzas de rescate, bomberos y personal médico que arriesgaron y perdieron la vida durante las labores de auxilio.

Un acontecimiento que cambió el mundo

El 11 de septiembre de 2001, Estados Unidos sufrió atentados terroristas que causaron la muerte de miles de personas. Los ataques tuvieron como objetivo las Torres Gemelas de Nueva York y el Pentágono, mientras que otro avión cayó en Pensilvania.

Este hecho conmocionó al mundo y tuvo grandes consecuencias políticas y sociales. Desde entonces, aumentaron las medidas de seguridad y cambiaron las relaciones entre varios países. El 11S es recordado como uno de los acontecimientos más importantes del siglo XXI.