La gala del Balón de Oro 2025, realizada este lunes 22 de setiembre en el teatro Chatelet de París, no tuvo a Lamine Yamal como ganador del máximo galardón. El delantero español del Barcelona quedó en segundo lugar, por detrás del francés Ousmane Dembélé.

En medio de las reacciones, la cantante argentina Nicki Nicole expresó su apoyo al futbolista a través de sus redes sociales. En una historia de Instagram, publicó una fotografía junto a Yamal, en la que se les ve sonrientes, y acompañó la imagen con el mensaje: “Mi estrella, te amo”.

La relación entre ambos ha estado en el centro de la atención pública en las últimas semanas, luego de que Yamal compartiera una fotografía romántica por el cumpleaños de la artista.

La muestra de cariño de Nicki Nicole llegó en una noche agridulce para el jugador, quien solo pudo levantar el Trofeo Kopa, que distingue al mejor futbolista Sub-21 del mundo.

“Muchas gracias por el premio, es un orgullo estar aquí otra vez”, señaló Yamal en el escenario, tras recibir dicho reconocimiento, antes de que se confirmara que Dembélé se llevaría el Balón de Oro.

Hace unos días, Nicki Nicole compartió en sus redes sociales un detalle muy especial que recibió de Lamine Yamal. La cantante mostró un ramo de flores amarillas y blancas que el futbolista le envió con motivo del inicio de la primavera.

El presente, lleno de color y vitalidad, llamó la atención de sus seguidores, ya que en Argentina se acostumbra regalar flores amarillas cada 21 de septiembre. Para acompañar la publicación, la artista agregó un emoji de rostro emocionado junto a una estrella y un corazón en tono amarillo.