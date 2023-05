Ale Venturo posteó hace poco en su cuenta de Instagram, un vídeo cuyo tema era el “no ser amada”, lo que incrementó los rumores de que su relación con Rodrigo Cuba habría llegado a su fin tras el nacimiento de la hija de ambos.

“Cuando no fui amada como se debe, no pude pensar bien, no pude enfocarme en el trabajo, ni siquiera podía soñar en lo que podría ser porque estaba en un lugar tan malo en mi vida, en mi mente, en mi corazón, en mi espíritu”, se escucha decir a la locución del vídeo que compartió la empresaria.

Todo parece indicar que la relación entre Ale Venturo y Rodrigo Cuba no estaría del todo bien, ya que los seguidores de la pareja notaron que ella eliminó de su cuenta de Instagram todas las fotos que compartió al lado del futbolista.

Lo que alertó a los internautas de que posiblemente habrían dado por terminada la relación fue que incluso el jugador del club de Sport Boys editó el post que le dedicó a la empresaria en el Día de la Madre.

“Feliz día de la Madre. Tenerte como madre no es suerte, es una bendición. Gracias por enseñarme el amor incondicional por lo hijos, eres mi mejor ejemplo de todo: madre, mujer y persona.Gracias por que día a día sigo aprendiendo de ti. Te amo demasiado madre mía. Feliz día amor. Feliz día de la madre para todas las mamitas, disfruten su día al máximo y que las engrían un montón!”, dice el mensaje de la publicación que fue editada por última vez el 28 de mayo.

Cabe recalcar que ambos aún se siguen en las redes sociales, sin embargo, en las redes de Ale Venturo no veremos una sola foto al lado del ‘Gato’ Cuba.