Ale Venturo y Rodrigo Cuba mantienen una relación bastante peculiar, no suelen aparecer juntos en redes, pero cuando lo hacen siempre dan que hablar. Esta vez, la pareja realizó una transmisión EN VIVO en redes sociales donde dieron detalles de su romance; sin embargo, el tono de la conversación cambió cuando empezaron a hacerse algunos reclamos.

En la transmisión, Ale Venturo le reclamó al futbolista por ser muy frío con ella en la relación. Ante esto, el popular ‘Gato’ se justificó recordando que él ha tenido un pasado muy difícil en su vida sentimental.

“Soy romántico, pero uno tiene golpes en la vida que te hace ser un poco más frío de la cuenta”, aseguró Cuba. “Por favor, yo también he pasado por lo mismo”, respondió la empresaria.

En otro momento de la conversación, Ale Venturo aseguró que a ella le gusta que el hombre sea el proveedor en la relación, que sea la figura protectora y que la ayude, hecho que no fue pasado por alto por Cuba, quien constantemente interrumpía sus declaraciones.

“Así se pone, intenso... Por más que puedas trabajar, tener tu negocio, ser empresario, a mí me gusta la sensación que mi hombre me provee, me cuide, me proteja, me ayude, me solucione... depende de la situación también, pero si es que se puede, chévere”, aseguró Ale Venturo.

