Laura Bozzo utilizó sus redes sociales para mostrar cómo quedó su rostro a sus seguidores después de sufrir una descompensación que la hizo golpearse. Según refirió, esto se debió a la depresión que la aqueja.

La peruana explicó en un post compartido en Instagram que este accidente fue la razón de que no haya podido grabar nuevos capítulos de su programa “Que pase Laura”.

Estos Dias no grabé no por capricho tuve una crisis de ansiedad sufro de depresión y me bajo la presión y me caí hay muchas cosas que no saben de mí 😩soy muy buena para defender la las mujeres y muy mala para defenderme a mi 😞pero dios me cuida ♥️ pic.twitter.com/yKBsgJF8Qf — Laura Bozzo (@laurabozzo) June 9, 2023

“Estos días no grabé no por capricho, tuve una crisis de ansiedad sufro de depresión y me bajo la presión y me caí hay muchas cosas que no saben de mí soy muy buena para defender a las mujeres y muy mala para defenderme a mí, pero dios me cuida”, escribió la popular ‘abogada de los pobres’”, manifestó la conductora de televisión.

Sin embargo, uno de sus seguidores cuestionó la razón de sus moretones, diciendo que era una mentira. “Mentira universal: esos golpes en la cara son porque me caí. Srta. Laura debe de cuidarse mejor”, a lo que la peruana respondió tajantemente: “No tengo por qué mentir vivo sola y sí me bajó la presión, me caí de rodillas y la cara contra el piso. Había tenido ataque de pánico y tomé las pastillas que me manda mi médico. Punto”.