Michelle Soifer abrió su corazón en una reciente entrevista con La Linares, donde compartió detalles inéditos sobre su paso por Combate, el programa que la catapultó a la fama en la televisión peruana. La cantante y chica reality recordó cómo fue su ingreso al reality, cuánto fue su primer sueldo y la inesperada razón por la que terminó siendo despedida.

“Cuando empezó Combate, no sabíamos cómo iba a ser. Un amigo muy importante en mi carrera, Osvaldo, me dijo: ‘Michi, hay un casting para un programa y me han pedido que vayas. Pero tú no vas a hablar, yo voy a hablar’. Y yo: ‘Ok’”, relató la cantante.

Durante la reunión, Soifer se mantuvo en silencio mientras su representante negociaba con la producción. Fue entonces cuando escuchó una cifra que la dejó completamente en shock: 5 mil dólares mensuales por un horario de 9:00 a. m. a 8:00 p. m., donde debía entrenar y ensayar.

“En ese momento, se me estaba cayendo la casetera. Yo dije: ¡qué! Nunca me imaginé ganar tanto dinero ni aparecer en televisión ”, comentó.

Cuando le confirmaron que empezaba el lunes siguiente, decidió celebrarlo con su familia y hasta con sus vecinos. “ Ese día me fui a La Alicia, un restaurante en Ventanilla, a comer con toda mi familia. Le avisé a la vecina, al vecino, a todo el mundo que yo iba a estar en televisión”, recordó entre risas.

¿Por qué despidieron a Michelle Soifer de ‘Combate’?

Si bien su paso por Combate fue exitoso, no duró mucho. Una cachetada a Miguel Arce terminó con su participación en el programa. “ Le tiré una cachetada por faltoso y la productora Marisol Crousillat me vio . Pero eso fue en backstage, no fue en vivo”, explicó.

Según su versión, Miguel Arce, Yenko del Río e Israel Dreyfus se burlaban de ella, Sheyla Rojas y Yiddá Eslava en plena transmisión, pero como los micrófonos no lo captaban, los conductores no intervinieron.

Al terminar el programa, decidió enfrentarlos. Primero, le dio una cachetada a Yenko y lo enfrentó por sus comentarios ofensivos. Luego, se fue en busca de Miguel Arce, a quien también golpeó. Sin embargo, no se percató de que la productora estaba observando todo. “Me vieron y me dijeron: ‘Michi, estás despedida’” , relató.

“ Mucha gente piensa que soy complicada, conflictiva, pero no. Soy una persona luchadora, trabajadora y con muchos sueños. Hasta el día de hoy sigo teniendo esa chispa de querer más”, concluyó.