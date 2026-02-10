Resumen

Rebeca Escribens fue anunciada como nueva conductora de “América Hoy”. (Foto: América Televisión)
Este martes 10 de febrero terminó el misterio sobre la nueva conductora de “América Hoy”. La presentadora Rebeca Escribens fue anunciada como la nueva figura del programa, donde compartirá roles con Edson Dávila y Janet Barboza.

Rebeca Escribens fue anunciada como nueva conductora de “América Hoy”
