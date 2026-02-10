Rebeca Escribens fue anunciada como nueva conductora de “América Hoy”

Resumen
Este martes 10 de febrero terminó el misterio sobre la nueva conductora de “América Hoy”. La presentadora Rebeca Escribens fue anunciada como la nueva figura del programa, donde compartirá roles con Edson Dávila y Janet Barboza.
