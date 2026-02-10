Este martes 10 de febrero terminó el misterio sobre la nueva conductora de “América Hoy”. La presentadora Rebeca Escribens fue anunciada como la nueva figura del programa, donde compartirá roles con Edson Dávila y Janet Barboza.

En la reciente edición de “América Hoy”, Rebeca Escribens ingresó al set en medio del recibimiento de sus nuevos compañeros, quienes se mostraron feliz por su inclusión.

Escribens lució un look relajado, con un jean ancho y una blusa roja que hacía juego con sus tacos del mismo color.

Rebeca Escribens fue anunciada como nueva conductora de “América Hoy”. (Foto: América Televisión)

En su presentación, Rebeca Escribens aseguró que se siente muy feliz de sumarse al equipo de “América Hoy” y que dará lo mejor de sí para que el programa de espectáculos mantenga su esencia.

Cabe resaltar que la expresentadora de América Espectáculos llega al programa luego que Ethel Pozo decidiera cambiar de aires e irse a trabajar a Panamericana Televisión.

Rebeca Escribens fue anunciada como nueva conductora de “América Hoy”. (Foto: Captura de video)

Con el anuncio del ingreso de Rebeca Escribens se pone punto final a las especulaciones de la nueva conductora de “América Hoy”. Días antes, el programa tuvo como colaboradores a Melissa Paredes, Rafael Cardozo y Xiomy Kanashiro.