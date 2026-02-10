Magaly Medina sobre comprometedoras imágenes de Gianluca Lapadula: “Teníamos otra imagen de él”

Magaly Medina regresó a la televisión el pasado lunes 9 de febrero, y lo hizo con la presentación de imágenes del futbolista Gianluca Lapadula, quien fue captado en una fiesta en Barcelona, España, con otra mujer que no es su esposa.

En las imágenes se puede ver al jugador ítalo-peruano en una salida nocturna con dos mujeres, donde presuntamente habría besado a una de ellas.

Al respecto, la conductora de espectáculos cuestionó duramente al delantero nacional por no haber respetado su matrimonio pese a que siempre mantuvo la imagen de un hombre de familia.

Gianluca Lapadula y misteriosa mujer muy cerca. No se puede saber si se besaron.

“No sé si es un chape o no, como dice el narrador de este reportaje, no sabemos si pegó en el travesaño o si fue gol… Teníamos otra imagen de él, ¿no? Salvo aquella vinculación que le hicieron con chicas faranduleras que habían pasado supuestamente una tarde juntos en altamar, pero no se vio nada”, dijo la ‘Urraca’.

“Este Lapadula que vemos no era el que él nos vendió, no es la imagen que todos teníamos de él”, agregó la presentadora de espectáculos.

Como se recuerda, Magaly Medina regresó a la televisión nacional tras varias semanas de reposo luego de someterse a una cirugía estética en el rostro. En su primera emisión del 2026 lo hizo con un informe comprometedor sobre el futbolista Gianluca Lapadula.