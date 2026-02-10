Gianluca Lapadula es captado en bar de Barcelona junto a una mujer que no es su esposa

Gianluca Lapadula, delantero de la selección peruana, fue captado en un bar de Barcelona en compañía de una mujer que no es su esposa, según imágenes emitidas por el programa Magaly TV, la firme.

El registro corresponde al pasado 1 de febrero y se produjo en un local nocturno conocido como “Gatsby”.

En las imágenes se observa al futbolista en un ambiente festivo, bailando y compartiendo bebidas con un grupo de personas.

En un momento, Lapadula aparece bastante cercano a una mujer, lo que impide distinguir con claridad si hubo un beso entre ambos, aunque tampoco se descarta esa posibilidad, de acuerdo con lo señalado por el programa.

El espacio conducido por Magaly Medina señaló que el hecho ocurrió un día después de la derrota del equipo de Lapadula ante la Sampdoria.

Hasta el momento, el jugador, quien suele mostrarse cercano a su esposa Alessia Macri en redes sociales, no se ha pronunciado públicamente sobre las imágenes difundidas.