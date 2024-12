Un devastador secreto de su vida personal, que mantuvo en silencio durante años, fue revelado por Susy Díaz. Entre lágrimas y visiblemente afectada, contó que el hombre a quien consideraba un padre le confesó, antes de morir, que no era su progenitor biológico, dejándola con innumerables dudas que jamás pudo resolver.

De acuerdo a su relato, su padre putativo, quien perdió la vida a sus 80 años en 2013, le confesó: “Hijita, yo no soy tu papá, pregúntale a tu mamá”. Aunque sorprendida, Susy no creyó estas palabras, ya que él siempre la trató con cariño y afecto. “Me engreía y me quería más que a todos”, aseguró en una entrevista con el podcast “Sueño Latino”, de Maria Dingle.

Sin embargo, la angustia llegó cuando, tras contar lo sucedido a su madre, ella le respondió: “Mi mamá me gritó y me dijo, ¿y cómo para que le des plata si eres su hija? Me botó. Eso es algo que lo tengo acá y duele”, relató. Esta situación dejó a Susy con un vacío emocional y dolor persistente, que reveló por primera vez desde los Estados Unidos.

“A veces veo hombres blancos, mayores que yo, y me pregunto, ¿será mi papá?”, expresó, para luego agregar que el desconocimiento sobre su origen continua siendo una herida abierta. “A veces le pido a Dios, digo, que mi papá me busque”, manifestó con lágrimas en los ojos. “No toda la vida es felicidad, pero mejor me olvido”, concluyó

Recientemente, la exvedette protagonizó una breve disputa mediática con su hija, Flor Polo, a quien acusó de no ser responsable financieramente, señalando que no contribuye con los gastos mensuales del departamento donde vive, e incluso le pedía que asumiera el pago de las colegiaturas de sus hijos menores. Aunque Polo desmintió estas acusaciones, ambas lograron reconciliarse y sellaron el encuentro con un emotivo abrazo.