El barbero Jonathan Horna Feijoo, conocido como Youna, desmintió haberle propuesto matrimonio a su expareja, Melody Cortez, a bordo de un helicóptero en Miami, tal como había afirmado la joven, quien en su momento fue amiga cercana de Samahara Lobatón, madre de la hija de Horna.

A través de sus redes sociales, aclaró que si bien preparó un detalle romántico para Melody en el vehículo aéreo, donde entregó una joya, esto nunca representó una intención de llegar al altar.

“No fue una propuesta de matrimonio porque ella claramente sabía que en esa situación y en ese momento no podíamos casarnos”, manifestó Youna según el portal Instarándula.

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Y es que, en su participación durante el programa digital “Q’ Bochinche”, Melody aseguró que Youna le pidió casarse “con anillo y todo” mientras sobrevolaban Miami.

Según dijo, el barbero organizó una sorpresa que incluyó un traslado privado y un vuelo exclusivo, afirmando que ella fue la primera en recibir una propuesta de este tipo antes que la hija de Melissa Klug.

“Él se quiere casar hace tiempo”, señaló Cortez entre risas, detallando además que aún conserva la joya en su poder. “Amiga, te estás enterando hermana, primicia. Siempre fui la primera, primero es domingo y después es lunes”, complementó.

Asimismo, detalló que en el periodo que duró dicha relación, ambos compartieron diversos viajes y experiencias mientras Samahara Lobatón mantenía un vínculo con Bryan Torres.

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Youna insistió en que sus sentimientos eran intensos, pero enfatizó que los términos de la conversación durante el vuelo han sido distorsionados por Cortez ante las cámaras.

“Sí fue verdad eso del helicóptero y yo le di un anillo, pero no le pedí matrimonio, jamás le dije que me quería casar con ella”, puntualizó el barbero.

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