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El barbero negó haberle propuesto matrimonio a su expareja Melody Cortez, quien fue amiga cercana de Samahara | Foto: Instagram / Composición EC
El barbero negó haberle propuesto matrimonio a su expareja Melody Cortez, quien fue amiga cercana de Samahara | Foto: Instagram / Composición EC
Por Redacción EC

El barbero Jonathan Horna Feijoo, conocido como Youna, desmintió haberle propuesto matrimonio a su expareja, Melody Cortez, a bordo de un helicóptero en Miami, tal como había afirmado la joven, quien en su momento fue amiga cercana de Samahara Lobatón, madre de la hija de Horna.

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