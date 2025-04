El viernes 11 de abril, en una nueva edición del repechaje de "El gran chef: Famosos" cinco participantes compitieron para retornar a la competencia.

La gran sorpresa fue Miguel Arce, quien obtuvo 11 puntos gracias al apoyo de su refuerzo, Vanessa Terkes.

“Sin ella no hubiese sido posible”, comentó Arce, agradecido por la ayuda, sobre todo luego del episodio violento que protagonizó con Javier Masías, el martes pasado.

¿Quiénes quedaron al fondo de la tabla?

No todos corrieron con la misma suerte. Claudia Portocarrero y Olenka Zimmermann quedaron en el último lugar con solo 6 puntos cada una. A pesar del apoyo de sus refuerzos, no lograron convencer al jurado, especialmente con el seco de cabrito.

Uno de los momentos más comentados fue cuando Emilram Cossío, quien ayudó a Olenka, confesó que cocina arroz solo con agua y sal. “¿Tú fuiste tercer lugar sin ponerle ajo al arroz?”, exclamó incrédulo Luciano Mazzetti, nuevo jurado del programa.

Miguel Arce explota contra Javier Masías tras acusación de trampa

El martes 8 de abril, Miguel Arce fue acusado de hacer trampa en el reto de hamburguesas XXL por Javier Masías.

“Todo me está saliendo mal. No me da tiempo, no voy a llegar. No sé si seguir adelante o tirar la toalla”, dijo visiblemente abrumado, antes de estallar contra el jurado.

En medio del reto, Mateo Garrido Lecca le ofreció una hamburguesa sobrante como apoyo. Sin embargo, Masías lo acusó de recibir un producto ya preparado.

“Me dicen que está haciendo trampa porque está recibiendo una hamburguesa ya procesada”, denunció Masías.

Enfurecido, Arce arrojó la hamburguesa sobre su estación de trabajo y negó cualquier irregularidad. “Aquí está”, dijo mostrando el alimento, que quedó inutilizable tras el acto.

Tras el incidente, Arce se disculpó fuera de cámaras por su explosiva reacción. Aunque aceptó las disculpas, Masías fue enfático al señalar los errores en la preparación, advirtiéndole que podría ser eliminado.