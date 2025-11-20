Tras un controvertido Miss Universo, el certamen está por llegar a su fin, donde podrá conocerse a la nueva reina mundial de belleza, quien sucederá a la danesa Victoria Kjær Theilvig, quien actualmente ostenta el título.

De este modo, la organización anunció a las cinco finalistas del concurso, elegidas entre las 120 candidatas que llegaron a Tailandia. Las seleccionadas son:

Tailandia - Praveenar Singh (Primera finalista)

- Praveenar Singh (Primera finalista) Filipinas - Ma. Ahtisa Manalo (Tercera finalista)

- Ma. Ahtisa Manalo (Tercera finalista) Venezuela - Stephany Abasali (Segunda finalista)

- Stephany Abasali (Segunda finalista) México - Fátima Bosch (Ganadora)

Costa de Marfil - Olivia Yacé (Cuarta finalista)

Miss Perú, Karla Bacigalupo, quedó fuera del Miss Universo: no ingresó al Top 30

Por otro lado, aunque prometió una “noche increíble”, la Miss Perú Karla Bacigalupo quedó fuera del Miss Universo 2025, luego de no haber sido incluida dentro del Top 30, diciéndole así adiós a la corona mundial.

Y es que, a pesar de las altas expectativas que generó durante sus actividades previas, no convenció ni al público ni al jurado, quienes finalmente le impidieron avanzar a una siguiente ronda.

Asimismo, tampoco logró el apoyo del público del ‘People Choice’, siendo superada por Yanina Gómez, de Paraguay. La gala final del evento se realizó el viernes 21 de noviembre en Tailandia.

Bacigalupo, que radica en los Estados Unidos desde hace algún tiempo, tiene 33 años. Es licenciada en Administración y Gestión de Empresas por la Universidad de Lima, con estudios de actuación en la Universidad de California en Los Ángeles.