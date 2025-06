La modelo y exreina de belleza Natalie Vértiz presentó oficialmente “Model of the Year”, su nuevo ‘reality’ show de modelaje que será transmitido próximamente por Canal N.

El programa tiene como objetivo formar nuevos talentos femeninos entre los 14 y 24 años de edad, con un enfoque inclusivo, moderno y alejado de los estereotipos tradicionales de belleza.

“Model of the Year” contará con 13 episodios y será conducido por la propia Vértiz. La producción recorrerá distintas regiones del país en busca de aspirantes a modelo, de las cuales se seleccionarán 10 finalistas para competir en la etapa final del programa.

El ‘reality’ estará dirigido a mujeres jóvenes con seguridad, autenticidad y presencia escénica, cualidades clave que serán evaluadas por un jurado compuesto por expertos del rubro de la moda y la publicidad.

“Model of the Year es un programa que nació hace siete años en YouTube. Hoy, damos un paso más al llevarlo a la televisión con una propuesta transformadora para el modelaje en Perú” , afirmó Vértiz durante el lanzamiento. Todavía no se conoce la fecha de estreno.