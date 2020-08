“Malcolm in the Middle” (“Malcolm el de en Medio” en hispanoamérica) continúa siendo una de las series favoritas de muchas personas. La sitcom protagonizada por Frankie Muniz, el titular Malcolm, trata de un joven con inteligencia mayor a la promedio que vive con su familia disfuncional.

El elenco es completado por Bryan Cranston como Hal , el torpe pero amoroso patriarca de la familia; Jane Kaczmarek como Lois, la controladora madre; Christopher Masterson como Francis, el rebelde hermano mayor; Justin Berfield como Reese, el segundo hijo del hogar, un abusivo con una inteligencia precaria; y Erik Per Sullivan como Dewey, el precoz y extraño benjamín del clan.

Uno de los placeres de ver esta serie en la actualidad es ver el marcado contraste entre el personaje de Cranston en la serie, un inmaduro pero finalmente amoroso padre de familia, con su rol como el crecientemente despiadado Walter White en la serie “Breaking Bad”.

Con hilarantes diálogos y tramas salidas de lo común, la serie duro en la televisión entre enero del 2000 y mayo del 2006 por un total de 151 capítulos. Durante su larga estadía en la pantalla chica se ganó siete Emmy, un Peabody, un Grammy y fue nominada siete veces al Globo de Oro.

“Malcolm in the Middle” sobrevive no solo con las repeticiones de la serie, sino también en la mente de los internautas que continúan utilizando a los personajes como parte de memes o citando las mejores frases de la serie.

En esta nota destacamos algunas de nuestras frases favoritas, sacadas de varios capítulos de “Malcolm in the Middle”.

