¿Por qué ver una serie documental sobre pandemias justo en esta época? Sencillo, para conocer a qué nos enfrentamos, y cómo desde nuestras casas podemos hacerle frente. Netflix lanzó a inicios de este año “Pandemic”, una serie documental que narra cómo personalidades del rubro salud se enfrentan a los virus que podrían desencadenar una pandemia, profundizando en sus avances y en sus frustraciones.

► Coronavirus en Perú: cómo comer saludable en tiempos de aislamiento (sin gastar mucho)

En este tiempo de aislamiento y medidas de seguridad, podemos encontrar en Netflix un documental que muestra a la pandemia por un virus. Este título relata historias de diferentes trabajadores de la salud y de las ciencias, héroes que en sus países y hospitales hacen lo que tienen con sus recursos para hacerle frente a la gripe aviar y porcina, y para prevenir futuros brotes. Ellos la tienen clara, una nueva epidemia se acerca.

“Pandemia” fue producida por Zero Point Zero Productions para el servicio de streaming Netflix. En los seis capítulos de casi 50 minutos de duración se plantean diferentes preguntas, pero la principal es: ¿qué debe hacer la humanidad para que un nuevo virus mortal no se convierta en una pandemia?

"Pandemia" está disponible en Netflix. (Foto: Netflix)

El primer episodio titulado “Nos persigue”, se muestra a médicos de los Estados Unidos y Asia luchando contra brotes de gripe, e investigadores se encuentran en la parte experimental de una posible vacuna contra varios tipos de influenzas.

“Cuando hablamos de que otra pandemia de influenza puede ocurrir, no es un tal vez, sino de cuando”, dice en el documental el Dr. Dennis Carroll, director de la Unidad de Amenazas Emergentes de USAID, mientras se repasa lo que ocurrió en 1918 durante la pandemia de la gripe española.

Carrol explica que una gripe pandémica vendrá de un animal, pues cuando surge de los animales, los seres humanos no tenemos la inmunidad para combatirlo. “Nuestro organismo no tendrá los medios para combatir la infección. Lo que significa que podría ser letal”, alerta.

“Pandemia” nos recuerda, o informa, que ya habían pasado 100 años desde que un virus de gripe mató a más de 50 millones de personas, cuando apenas éramos dos mil millones, y no existían aviones, ni granjas industriales llenas de miles de pollos o de miles de cerdos. Ahora, con casi ocho mil millones, y con aviones volando al rededor del mundo, se mostraba que podría ser peor el resultado de no tomarle la importancia que se merece.

También se explora desde el primer episodio cómo son los hospitales en áreas urbanas y rurales en países como Estados Unidos e India, muestran si están mal o bien preparados para un evento como este, arrojando datos que concientizan a los televidentes a mantenerse en sus casas, y hacer el aislamiento social del que tanto escuchamos en estos días.

El episodio dos llamado “La pandemia es ahora” muestra el debate sobre vacunas y cómo la decisión de no vacunar a los niños, no solo los ponen en riesgo a ellos, sino a toda la comunidad. La Organización Mundial de la Salud dijo en el 2019 que el rechazo de las vacunas, es una amenaza mundial. Mientras esto ocurre en Estados Unidos, un grupo de médicos lucha en la República Democrática del Congo contra la propagación del virus del Ébola.

En el capítulo tres “No te escondas”, se muestra a científicos investigando y haciéndoles pruebas a animales para detectar posibles virus emergentes en Estados Unidos, se muestra la relación entre cómo el consumo de animales enfermos es una cuna de enfermedades virales, sobre todo cuando se los tiene en lugares reducidos. Los animales silvestres contagian a los de ganadería, y ellos a los humanos. Se muestra como Vietman combatió la gripe aviar, vacunó a todos los pollos y patos que tenían, y los enfermos los mataron de una manera cruel. Después de cuatro meses, lograron controlar la epidemia.

En otra parte del episodio, se muestra como médicos con pocos recursos en la India intentan parar la gripe porcina, mientras un hospital rural de Estados Unidos intenta combatir la gripe estacional.

A través de seis capítulos la serie sigue a investigadores, médicos y trabajadores sanitarios de la primera línea y aborda diferentes temáticas en India, El Congo y EE UU. (Foto: Netflix)

El capítulo cuatro “Aférrate a tus raíces” pone sobre la mesa la reducción del presupuesto para salud de los Estados Unidos y cómo esta afecta directamente a la población, mientras que algunos científicos intentan buscar una vacuna en Guatemala que pueda combatir la influenza, y un grupo de vacunación en el Congo sufre una ataque terrorista.

El episodio cinco es el más espiritual de todos. Llamado “Rezar podría funcionar”, muestra como la fe en sus creencias mantiene a flote a algunos médicos y científicos, pues los incitan a no perder las esperanzas en lo que está haciendo.

El capítulo seis “No te detengas ahora” intenta ser esperanzador, pues algunas organizaciones van teniendo éxito en sus investigaciones, mientras otras muestras que los recortes de los presupuestos los han puesto en jaque. El éxito de algunos compensa el fracaso de otros.

La producción destaca por haberse adelantado a los estragos que ha producido el COVID-19 en todo el mundo. (Foto: Netflix)

Cada episodio está divido en pequeños capítulos, y esto hace más digerible al documental. No se centran tanto en la explicación científica sino mediante un lenguaje coloquial muestran las consecuencias de ignorar esta información. Además, de manera sencilla se enseña los procesos de una posible vacuna y los protocolos que se usan en los hospitales cuando llega un enfermo.

La serie documental “Pandemic” no es el mejor plan para estos días de angustia, no porque fuera mala sino porque muestra una realidad, que quizás podría impresionar a algunos. Sin embargo, creo que verla podría ayudar a que muchas personas tomen conciencia sobre el trabajo que hacen los médicos y los científicos con los recursos que tienen para frenar los virus, y cómo nosotros desde nuestras casas podemos ayudarlos. La clave: lavarse las manos y no salir, mantenernos aislados para interrumpir la propagación.