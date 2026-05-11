La Liga Nacional de Fútbol Aficionado (LINFA) resolvió declarar la nulidad de la apelación presentada por el Club Centro Deportivo Municipal, ratificando así decisiones previas que terminan por condenar al conjunto edil al descenso de categoría. Con esta medida, la ‘Academia’ deberá disputar la Copa Perú, dejando atrás su participación en la Liga 3 para la temporada 2026.

Según la resolución oficial, también se confirmó como improcedente el recurso presentado por el club contra fallos anteriores, por lo que se ordenó retrotraer el proceso administrativo y ejecutar el descenso conforme al reglamento vigente. Además, se dispuso que la organización del torneo adopte las medidas necesarias para mantener el número de participantes establecidos.

Tras conocerse la decisión, Deportivo Municipal emitió un comunicado en el que rechaza de manera tajante la resolución de la LINFA. El club sostiene que el proceso estuvo marcado por “graves irregularidades” y una presunta extralimitación de funciones por parte de los órganos jurisdiccionales, señalando que se habría vulnerado el debido proceso.

Pese al fallo adverso, la institución aseguró que continuará con su proceso de inscripción para la Liga 3 2026 y llevará el caso a todas las instancias correspondientes, tanto a nivel nacional como internacional. Asimismo, hizo un llamado a sus hinchas y socios a mantenerse unidos en defensa de su lugar en el fútbol peruano.