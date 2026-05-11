Por Redacción EC

La Liga Nacional de Fútbol Aficionado (LINFA) resolvió declarar la nulidad de la apelación presentada por el Club Centro Deportivo Municipal, ratificando así decisiones previas que terminan por condenar al conjunto edil al descenso de categoría. Con esta medida, la ‘Academia’ deberá disputar la Copa Perú, dejando atrás su participación en la Liga 3 para la temporada 2026.

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