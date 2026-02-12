Por Redacción EC

El Jockey Club del Perú, pilar fundamental del deporte, la cultura y la vida social del país, inicia oficialmente las celebraciones camino a su 80.º aniversario de vida institucional. Creado bajo la Ley N° 10345, el Club se prepara para conmemorar este 4 de abril de 2026 ocho décadas de trayectoria ininterrumpida, consolidándose como una de las instituciones más prestigiosas y emblemáticas de la nación.

