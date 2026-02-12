El Jockey Club del Perú, pilar fundamental del deporte, la cultura y la vida social del país, inicia oficialmente las celebraciones camino a su 80.º aniversario de vida institucional. Creado bajo la Ley N° 10345, el Club se prepara para conmemorar este 4 de abril de 2026 ocho décadas de trayectoria ininterrumpida, consolidándose como una de las instituciones más prestigiosas y emblemáticas de la nación.

Desde su fundación, el Jockey Club ha trascendido las fronteras del turf para convertirse en un referente nacional. Su sede, el Hipódromo de Monterrico, conocido como el “Coloso de Surco”, no solo es la catedral de la hípica peruana, sino también un espacio histórico que ha albergado hitos de trascendencia mundial, desde visitas papales hasta las celebraciones oficiales por Fiestas Patrias a través del Clásico Independencia.

Convenio Acceso a El Comercio En el marco del aniversario, el Jockey Club del Perú firmó un importante convenio con El Comercio. El club busca premiar a sus socios más fieles con acceso al contenido exclusivo que El Comercio ofrece en sus distintas plataformas. Además, los premiados podrían acceder a los beneficios del Club El Comercio, lo que les permitirá acceder a descuentos en diversas categorías de marcas.

Un año de hitos internacionales y alianzas estratégicas

El 2026 se perfila como un año de consolidación institucional. El Club ha sido designado nuevamente como licenciatario de la Marca Perú, un reconocimiento a su papel como embajador de la excelencia peruana. Asimismo, en el ámbito deportivo, Lima será el epicentro de la hípica continental al recibir el prestigioso Gran Premio Latinoamericano, reforzando su estatus en el calendario internacional. En el plano cultural, las instalaciones del Club serán sede de la reconocida exhibición CASACOR, integrando el diseño y la arquitectura con su entorno histórico.

El presidente del Jockey Club del Perú, Danilo Chávez, expresó el profundo significado de este aniversario. “Nos sentimos sumamente orgullosos de nuestra historia y tradición; el Club es hoy un referente hípico a nivel internacional. Este es un año excepcional en el que asumimos con responsabilidad la sede del Gran Premio Latinoamericano y celebramos ser nuevamente licenciatarios de la Marca Perú. Además, diversificamos nuestra propuesta social recibiendo eventos de la talla de CASACOR”, señaló Chávez.

Asimismo, proyectó la visión de la institución hacia los próximos años: “En el Jockey Club seguiremos trabajando, pensando en el futuro, adaptándonos a las nuevas tendencias y necesidades de nuestros socios. Nuestra meta es evolucionar sin perder nuestra esencia, asegurando que el Club siga siendo un espacio de vanguardia para las próximas generaciones”.

Con la mirada puesta en el futuro y el respaldo de ocho décadas de excelencia, el Jockey Club del Perú reafirma su compromiso con el desarrollo del país, la promoción del deporte y el fortalecimiento de los lazos familiares y sociales de toda su membresía.

